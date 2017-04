Coup de théâtre dans l'épineux dossier de la demi-finale aller des play-offs entre l’Amicale Clervaux et le Samba 7 ALSS: le tribunal fédéral de la FLF a décidé d’avaliser la requête de Clervaux, et donc, d'annuler le résultat de la partie (victoire 4-5 du Samba Seven ALSS), automatiquement commué en forfait (3-0) en faveur de l’Amicale Clervaux.

Par Stéphane Guillaume

Petit rappel des faits: le Samba 7 ALSS avait aligné, le week-end passé lors de la demi-finale aller des play-offs face à Clervaux, trois joueurs qui auraient dû normalement être suspendus lors du dernier match de la phase classique face à Bettendorf. Sauf que Bettendorf avait alors déclaré forfait pour cet ultime duel, et ils n'avaient donc pas pu jouer face aux Nordistes. De bonne foi, le club de Niederkorn pensait ainsi pouvoir les aligner tous les trois dimanche dernier en demi-finale aller des play-offs.



Pour étayer sa décision, la FLF se fonde sur ses statuts et règlements, en l'occurrence: les peines, section 5, article 63, qui spécifie: «Un match non débuté pour cause de forfait n’est pas pris en considération.»



«La porte ouverte à une tricherie préméditée»

Les trois joueurs, en l’occurrence Antonio Abreu, Antonio Javier et Joyce Valera, étaient donc bel et bien suspendus de facto, et ils n’auraient pas dû jouer cette demi-finale aller. En toute logique, la FLF a tranché en faveur de l’Amicale Clervaux Futsal, qui remporte le match 3-0 sur tapis vert.

Le comité du Samba 7 ALSS Futsal, est dépité par cette décision, et précise dans un communiqué: «la décision du tribunal fédéral reflète bien le développement du futsal au Luxembourg: il s'agit de règlements pensés pour le football, mais souvent inadaptés au futsal et son système de compétition avec des play-offs, qui nous ont, cette fois-ci, porté préjudice. Le tribunal fédéral campe sur son interprétation stricte comme solution de facilité. Ainsi, une porte a été laissée ouverte à une tricherie préméditée, en utilisant le FC Bettendorf, qui a fait que nous avons été punis sévèrement. Ce dimanche, nous monterons sur le parquet pour démontrer une nouvelle fois nos valeurs et pour faire comprendre à certaines personnes que pour nous abattre, il en faut plus que ça.»