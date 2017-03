Dix-septième journée de championnat et la bagarre dans le bas de tableau continue. Nordstad et Dudelange se quittent dos à dos, Feulen déserte le dernier siège de relégable et c’est à nouveau Wilwerwiltz qui ferme la marche. Dans le Top 4, Samba 7 ALSS, le FCD03 et Clervaux s’imposent.



Par Stéphane Guillaume



Le Futsal Wilwerwiltz a tenté d’enquiquiner le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn mais s’est retrouvé les quatre fers en l’air à la fin du match (4-8). Le leader n’a fait ni une ni deux avec un Wilwerwiltz privé de son buteur attitré Miguel da Silva. C’est une défaite qui envoie les Nordistes à nouveau à la dernière place. Ils devront à tout prix réaliser un résultat lors du dernier match face au Futsal US Esch, déjà assuré de disputer le play-off titre, pour éviter de prendre l’ascenseur en direction de la Ligue 2.

Le duel entre le deuxième et le troisième a tourné en faveur du FC Differdange 03 avec une victoire face au Futsal US Esch (3-2). Fabio Faria, le nouveau transfuge du mercato hivernal, a réussi ses débuts avec un assist spon­ta­né qui a permis de débloquer la situation dans une première période où les occasions se faisaient rares (1-0). Esch est tout de même revenu dans le coup (2-1) mais le troisième but differdangeois a été fatal aux Eschois malgré une nouvelle réduction du score à quelques secondes du buzzer.



Fabio Faria (en rouge) en provenance de Viseu 2001 et le FC Differdange 03 ont tenu à distance l'US Esch d'Aquiles da Silva Ferreira.

Photo: Stéphane Guillaume

Prise de risque non payante pour le RAF

L’Amicale Clervaux profite de la défaite eschoise pour tirer les marrons du feu et lui chiper sa troisième place à la faveur d’une victoire face au RAF Differdange (8-3). Le RAF recule sur l’échiquier et occupe dès à présent une huitième place. Le match a été équilibré jusqu'au bout. C’était 4-3 à quelques minutes du terme et le RAF prenait tous les risques et tentait de donner le tempo du jeu offensif comme l’explique son entraîneur Miguel Monteiro. «On a débuté ce match avec une certaine nervosité, mais au fil des minutes nous nous sommes tout naturellement mis à jouer notre jeu, sans pour autant réussir à être efficaces. Ensuite, les buts se sont enchaînés de part et d’autre. Il restait quatre minutes à jouer et nous avons décidé de prendre un risque avec le 5 vs 4, car nous savions que nous nous devions d'aller chercher un résultat. Malheureusement cela n'a pas fonctionné et l'écart s'est creusé. Bien sûr, le résultat est trompeur mais l'Amicale a mérité cette victoire. A nous maintenant d'aller chercher les trois points à domicile face au FCD03 et croire en notre bonne étoile pour nous maintenir en Ligue 1.»

Le FC Bettendorf était quasiment assuré de son maintien avant l’affrontement face aux Golden Crows Feulen. Les Corbeaux dorés ont été chercher trois points importantissimes (7-10) et font coup double puisqu’ils quittent la dernière place. La balance a penché en faveur de Feulen, combatif et incisif dans les derniers instants du match avec trois buts d’affilée. Michel Duarte, entraîneur de Feulen, a su trouver la formule gagnante. «Toujours un casse-tête de jouer sur vingt mètres carrés parce que le système de jeu change trop souvent et ça ne permet pas aux deux équipes de s'exprimer réellement. Pour moi ce match a été une partie de ping-pong. On a tout de même mérité cette victoire face à une équipe complètement remaniée avec de nouveaux joueurs. Aucune équipe n’a pris le pouvoir sur l'autre. Bettendorf a craqué à trois minutes de la fin. Le score était alors de 7-7. On y a cru jusqu'à la fin et ça nous a permis de marquer encore trois buts qui ont fait la différence. Suis-je content de quitter la dernière place? Moi ce qui m'intéresse, c'est de continuer sur ce chemin-là contre Nordstad le week-end prochain et d'aller chercher les trois points qui nous permettraient de rester en Ligue 1. Ce qui rendra ce match encore plus excitant, c'est qu'il s'agira du dernier derby de la saison. Aucune équipe ne voudra lâcher les trois points.»

Dans un match couperet pour les deux équipes, le FC Nordstad et l’AS Sparta Dudelange se sont neutralisés (6-6). Les Nordistes avaient plus de percussion dans la première période. C’était 4-2. Dudelange s’invitait ensuite plus régulièrement dans le camp adverse pour arracher un point finalement mérité. Une unité qui arrange Nordstad et le coach Tiago da Silva. «C'est un point qui m’arrange car notre concurrent direct et futur adversaire qui est Feulen compte un point en moins que nous, ils nous faudra un résultat positif la semaine prochaine pour assurer notre place en Ligue 1. La seconde mi-temps a été plus hachée que la première et mes joueurs ont un peu perdu pied. Dudelange en a profité pour revenir à égalité, ce qui est mérité au vu de sa seconde période.»

Ligue 2: le barrage pour l’Union Titus Pétange Futsal

Quatorzième et ultime journée de Ligue 2. Le Racing FC Union Luxembourg termine sur un sans faute et en beauté en foudroyant le Futsal All Stars Colmar-Berg (17-3). L’Union Titus Pétange Futsal a assuré la seconde place, synonyme de barrage pour la montée face à l’avant-dernier en Ligue 1, face au FC Wiltz 71 (11-2) et les 58 Latdevils Garnich terminent sur la troisième marche du podium avec un succès sur les terres de l’Amicale Clervaux Futsal II (6-9).

Jordy Soares (Titus Pétange, en noir) protège son ballon devant Rui Oliveira Rodrigues (FC Wiltz 71).

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 17e journée de Ligue 1



FC Differdange 03 - Futsal US Esch 3-2

FC Bettendorf - Golden Crows Feulen 7-10

Amicale Clervaux Futsal - RAF Differdange 8-3

Futsal Wilwerwiltz - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 4-8

FC Nordstad - AS Sparta Dudelange 6-6

Les résultats de la 14e journée de Ligue 2



Amicale Clervaux Futsal II - 58 Latdevils Garnich 6-9

Union Titus Pétange Futsal - FC Wiltz 71 11-2

Racing FC Union Luxembourg - Futsal All Stars Colmar-Berg 17-3