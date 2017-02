(SG). C’est l’équipe «Nike FC» qui ira représenter le Luxembourg au F5WC Beijing du 1er au 7 mai. La formation de joueurs qui évoluent au football à 11 articulée autour de Fabio Alexandre, gardien du Racing Luxembourg Futsal, a pris le meilleur durant une palpitante finale sur l'ALSS.



L'équipe «Nike FC» s'est imposée face aux routiniers de l'ALSS. Une équipe constituée entre autres de Carlos et Ricardo Soares ou encore de Pedro Marinho (1-2). Fabio Alexandre, gardien de but de la formation victorieuse, est fier d'aller porter les couleurs du Luxembourg en Asie. «Bien sûr, c'est une satisfaction de remporter ce tournoi qualificatif. On ne s'attendait pas du tout à venir s'imposer. Je suis le seul à jouer au futsal, le reste de mes coéquipiers évoluent dans les championnats de football à 11. On a eu de la réussite face à ces équipes dont les joueurs jouent presque tous au futsal. On s'est donné à fond et on voyait que l'on arrivait à passer tous les seuils jusqu'à la finale remportée face à l'ALSS. C'est une grande fierté d'aller représenter le Luxembourg à Pékin.»

L'équipe qui ira à Pékin: Fabio Alexandre (cap.), Pedro dos Santos, Rafael Rodrigues, Thibault Maquart, Juncai Wang, Din Dervisevic et Aldin Dervisevic.

Les résultats à partir des quarts de finale



Quarts de finale



Criolos - Area 32 0-0 (2-0)

ALSS - LatDevils 4-0

Nike FC - Péiteng Boys 1-0

BDK - Valente 0-2

Demi-finales



Criolos - ALSS 0-3

Nike FC - Valente 1-0

Match pour le troisième place

Criolos - Valente 2-2 (1-2)

Finale

ALSS - Nike FC 1-2