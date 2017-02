Le Samba 7 ALSS n'a pas dû mouiller son maillot pour s'imposer face à un Feulen qui a déclaré forfait dans cette quatorzième journée de championnat de Ligue 1. Le FCD03 a flanqué une fessée à Nordstad, Esch est passé par les mailles du filet, Clervaux s'est contenté d'un match nul et Wilwerwiltz a savouré son second succès de la saison.



Par Stéphane Guillaume



Le FC Differdange 03 se devait de l'emporter sur le parquet du FC Nordstad pour rester dans le sillage du leader niederkornois (4-13). Mission accomplie par le vice-champion en titre qui n'a pas tremblé dans cette rencontre. C'était 2-7 à la pause puis le FCD03 a continué à soigner son goal-average pour dépasser les cent buts inscrits.

L'Amicale Clervaux a lâché du lest dans la course à la troisième place en faisant match nul face au FC Bettendorf (6-6). Les deux équipes ont offert une prestation assez solide avec à la clef deux cartons rouges pour Bettendorf. C'était déjà 5-3 à la pause. Les deux équipes ont continué à jouer des coudes, Clervaux pensait même arracher les trois points mais Miguel Pinto da Silva a égalisé à vingt secondes du terme.



Le cornac de Clervaux Filipe Pinto peste sur les dix dernières minutes. «On est finalement arrivé à inscrire le 6-3, les joueurs ont pensé que le match était fini car on était à quatre contre trois. Même de cette manière, Bettendorf a inscrit deux buts et ils y ont cru jusqu'à la fin. Avec notre mentalité de bambini à ce moment-là, on donne la possibilité à Bettendorf d’égaliser et de fêter un point chez nous. J'espère qu'il y aura un déclic dans la tête des joueurs car rien n'est garanti jusqu'à la dernière seconde.»

L'AS Spart sous perfusion

L'AS Sparta Dudelange est à nouveau passé à côté d'un résultat probant face à une équipe du Top 3, le Futsal US Esch (4-5). Les deux équipes ne se sont pas lâchées d'une semelle. C'était 2-3 à la rentrée aux vestiaires. C'est ensuite resté longtemps 2-4 puis Dudelange a hérité de deux dix mètres convertis (4-5). Le dernier à une minute de la fin était stoppé par Panunzio auteur d'une bonne seconde période.



Le président dudelangeois Daniel Marques parle de manque de clairvoyance. «Le physique n'y était plus à la fin. Certains joueurs éprouvaient du mal à effectuer un pressing haut ou une reconversion défensive. On aurait pu, comme le week-end dernier, prendre un point mais peut-être que cela manquait de calme et de clairvoyance. Maintenant, il faut assurer la présence en Ligue 1 et pour cela on a encore trois matchs contre des concurrents directs. C'est un peu frustrant car on aurait pu accrocher le leader et le troisième du classement général.»

Le RAF Differdange s'est incliné dans un match couperet pour le maintien face au Futsal Wilwerwiltz (6-7). Les Differdangeois avaient pourtant fait le plus dur et menaient par trois buts d'écart à la pause (4-1) en profitant des erreurs de Wilwerwiltz. Puis, le meilleur buteur de la compétition, Miguel da Silva, auteur de 31 buts, s'est signalé avec cinq buts en seconde période, offrant le second succès de la saison à Wilwerwiltz.

Antonio Mendes et Wilwerwiltz (en blanc) n'ont pas lâché Miguel Cardoso (RAF Differdange) d'une semelle. Le maintien est à ce prix.

Photo: Stéphane Guillaume

Le coach-adjoint Mickael Fernandes estime que le buteur adverse avait trop de liberté. «Nous avons plutôt bien commencé le match avec une volonté d'aller chercher le résultat positif qui nous échappe depuis quelques semaines. Naturellement, on s'est retrouvé en tête. Mais en seconde mi-temps, nous nous sommes relâchés, avons commis beaucoup trop de fautes, et nous avons laissé trop de liberté à notre adversaire. Ils ont le mérite de s'être battu pour les trois points, et d'y avoir cru plus que nous.»

Les Golden Crows Feulen, en manque d’effectif, n’étaient pas en mesure d’aligner une équipe compétitive face au leader du Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (0-3, forfait). L'entraîneur Michel Duarte ne veut pas blâmer ses joueurs pour autant mais bien ceux qui ont quitté l'aventure en cours de route. «J’aimerais protéger le peu de joueurs qui se donnent à fond à l'entraînement. Ceux qui doivent être pointés du doigt, ce ne sont pas ses joueurs mais ceux qui nous ont quittés en cours de route et qui ont laissé l'équipe dans le besoin.»

Ligue 2: Pétange régale et gifle Clervaux II

Dans la onzième journée de Ligue 2, l'Union Titus Pétange Futsal a pulvérisé l'Amicale Clervaux Futsal II sur un score sans appel de 18-0, les 58 Latdevils Garnich ne sont pas tombés dans le piège tendu par le Futsal All Stars Colmar-Berg (7-11) et le FC Wiltz 71 a littéralement perdu pied, alors qu’il menait 7-2 à quatorze minutes du terme, face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II venu avec seulement six joueurs (8-9).

Les résultats



Ligue 1

RAF Differdange - Futsal Wilwerwiltz 6-7

Amicale Clervaux Futsal - FC Bettendorf 6-6

Golden Crows Feulen - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 0-3 (forfait)

AS Sparta Dudelange - Futsal US Esch 4-5

FC Nordstad - FC Differdange 03 4-13

Ligue 2



Union Titus Pétange Futsal - Amicale Clervaux Futsal II 18-0

Futsal All Stars Colmar-Berg - 58 Latdevils Garnich 7-11

FC Wiltz 71 - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II 8-9

Almir Musevic (Colmar-Berg) fausse compagnie à Daniel Marques (Garnich) mais les Latdevils finiront par émerger.

Photo: Stéphane Guillaume