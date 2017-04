Le temps fort de la saison est arrivé. Le champion en titre sera bientôt connu. Au meilleur des cinq manches, on connaîtra le successeur de l'ALSS Futsal Münsbach. Dans cette première manche de lundi, le FC Differdange 03 accueillera l’Amicale Clervaux. Elio Almeida, l'entraîneur differdangeois, ne s'attend pas à une partie de plaisir.



Par Stéphane Guillaume



C’est le FC Differdange 03, grâce à un meilleur classement durant la phase classique, qui recevra en premier dans cette finale du play-off titre face à l'Amicale Clervaux. «Clervaux sera un adversaire tenace et intense, ce seront des matchs ardus», estime Elio Almeida. Observateur attentif de la finale de Coupe du Luxembourg, il n’a pas loupé une miette de la victoire de son adversaire nordiste. Clervaux a su trouver une bonne alchimie avec un cocktail d’habilité, de ruse et de fougue. «Je ne parle pas d'individualités. Une équipe qui était défensivement très bien organisée et compacte. Des défenseurs rigoureux qui ne lâchent rien avec des éléments sur le côté qui vont très vite et qui sont techniquement forts. Un pilier devant qui a très bien su garder le ballon pour faire monter tout le monde quand il le fallait. Leur rapide avantage les a mis en situation confortable et leur a permis de défendre assez bas et partir en contre très vite.»



Le technicien a aussi constaté que les Clervallois étaient en nets progrès tout au long du second tour de la phase classique, qu'ils ont gravi un palier et ont élevé leur niveau de jeu. «Une équipe qui est physiquement très costaude et qui a beaucoup progressé pendant les derniers mois.»

«Une bonne évolution générale»

Depuis son arrivée du Portugal lors du dernier mercato estival, Elio Almeida est parvenu à enseigner, fort de ses diplômes futsal UEFA A, B et C décrochés au Portugal et surtout à faire assimiler à son groupe quelques points essentiels du futsal. «L'équipe a connu une bonne évolution générale. Tant au niveau tactique qu'au niveau de la compréhension du futsal. L'analyse de l'adversaire et le facteur décision se sont beaucoup améliorés.»



Le Lusitanien Fabio Faria, dernier arrivant après la trêve hivernale, s’est déjà très bien acclimaté au jeu du vice-champion en titre avec quelques assists et des buts. «Avec l'arrivée de Faria, nous avons rajouté encore un élément compétitif à notre groupe. Ses attributs physiques et techniques se sont bien intégrés dans une bonne dynamique collective.»



Cette première manche sera un avantage en cas de victoire mais en aucun cas, elle ne sera déjà décisive dans la tête des joueurs. «Tant qu'il n'y a pas trois victoires, chaque équipe va y croire jusqu'au dernier moment.»

Le programme

Lundi 24 avril à 21 h: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux au Centre sportif d'Oberkorn. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Jeudi 27 avril à 20 h: Amicale Clervaux - FC Differdange 03 au Centre scolaire et sportif de Reuler. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Lundi 1er mai à 20 h: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux au Centre sportif d'Oberkorn. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Jeudi 4 mai à 20 h: Amicale Clervaux - FC Differdange 03 au Centre scolaire et sportif de Reuler. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Lundi 8 mai à 22 h: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux au Centre sportif d'Oberkorn. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.