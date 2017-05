Le FC Differdange 03 a remporté lundi le soir la troisième manche de la finale des play-offs titre face à l’Amicale Clervaux futsal 8-3 et décroché le deuxième titre de histoire.

Par Stéphane Guillaume

Battu jeudi dernier pour la deuxième fois dans cette finale, Clervaux se retrouvait au pied du mur avant cette troisième manche. Les visiteurs n’avaient plus le choix, la victoire était impérative pour espérer encore décrocher le titre.



La rencontre a tardé à démarrer, les deux équipes jouaient pourtant leur jeu habituel mais aucune formation ne parvenait à trouver la faille. C’est la vivacité de Faria qui permettait à Differdange de mener au score (1-0, 8e) mais la réplique visiteuse ne tardait pas avec l’inévitable Marques Ferreira (1-1, 9e).



Ce but avait le don de relancer la formation locale. Faria, dans tous les bons coups, offrait un caviar à F. Pereira pour le deuxième but (2-1, 10e). Davide Chalmandrier s'offrait ensuite un doublé en l'espace d'une minute (3-1 à la 16e et 4-1 à la 17e). Le doute s'installait dans le camp visiteur. Faria assommait les Nordistes juste avant le pause après un joli solo (5-1, 19e). La route du titre était désormais dégagée pour les hommes d’Elio Almeida.

Au cours du second acte, Clervaux ne rendait pas les armes et malgré un retard de quatre buts, les Nordistes ne lâchaient rien. Un doublé de R. Pinto redonnait une lueur d’espoir à ses couleurs (5-2 à la 21e et 5-3 à la 24e). Le duo de choc de la soirée, Fabio Faria - Francisco Pereira, se jouaient à nouveau de la défense adverse (6-3, 28e). Differdange jouait parfaitement le coup sur phase arrêtée et D. Vieira envoyait une mine dans le but de Lopes après une subtile combinaison (7-3, 30e).

L’Amicale prenait tous les risques, Marques Ferreira enfilait une chasuble et apportait le surnombre. Ce risque n'était pas payant et c'est F. Pereira qui récupérait le cuir avant de le placer dans le but vide (8-3, 35e). Le FCD03 s'offre un titre mérité après avoir dominé son adversaire.

Après 2015, Differdange 03 s'offre un deuxième titre de champion.

Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit



Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03

Filipe Pinto, entraîneur de Clervaux

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 8-3 (5-1)

Evolution du score: 1-0 Faria, 1-0 Marques Ferreira, 2-1 F.Pereira, 3-1 Chalmandrier, 4-1 Chalmandrier, 5-1 Faria, 5-2 R.Pinto, 5-3 R.Pinto, 6-3 F.Pereira, 7-3 D.Vieira, 8-3 F.Pereira.

FC Differdange 03: Guedes (gardien), Chalmandrier (cap.), Araujo, Faria, Fernandes, Ferreira, R.Oliveira, F.Pereira, C.Pereira, D.Vieira, J.Vieira et Nunes (gardien).

Staff: Almeida.

Amicale Clervaux Futsal: Viegas (gardien), C.Ferreira de Oliveira (cap.), Coimbra, Fortes, Marques Ferreira, Mašić, Nascimento de Araujo, C.Pinto, R.Pinto, T.Moreira, V.Moreira et Lopes (gardien).

Staff: Pinto.

La finale 2017

Lundi 24 avril: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 5-4

Jeudi 27 avril: Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 1-4

Lundi 1er mai: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 8-3