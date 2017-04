La deuxième manche des play-offs pour le titre, disputée jeudi soir, a vu les Differdangeois s'imposer 4-1 sur le parquet de l’Amicale Clervaux Futsal.



Par Stéphane Guillaume

Le FC Differdange 03 est en position de force dans cette finale des play-offs à la suite de sa victoire nette et sans bavure contre l'Amicale. Il ne lui reste plus qu'une troisième marche à gravir pour décrocher son deuxième titre de champion du Luxembourg.



Tout débute bien pour les visiteurs qui se procurent les premières occasions mais S. Oliveira se montre lui aussi très habile avec ses propres pieds. Pourtant, c’est Clervaux qui inscrit le premier but avec un solo du gardien S.Oliveira. Il part de son camp et va tromper, après un appui sur un coéquipier, le portier adverse (1-0, 10e).



Le score de parité est vite rétabli via F. Pereira à l’affût à l’entrée des six mètres en reprenant un ballon dévié en premier temps par S.Oliveira (1-1, 12e). Il n’en faut pas plus pour galvaniser les troupes d’Elio Almeida et c’est R. Oliveira qui enfonce le clou. Isolé au second poteau, il donne l’avance aux Bleus (1-2, 14e). C’est la fratrie Vieira qui est à la base et la conclusion du troisième but. Alors que l'Amicale joue assez haut pour tenter de récupérer le cuir, José Vieira place une louche en profondeur pour la reprise croisée de son frère Daniel (1-3, 17e).

L’Amicale n’a plus le choix avec ce retard de deux buts. Marques "Guri" Ferreira se lance à l’assaut du but de Nunes mais le poteau vient à sa rescousse (23e). Puis, c’est au tour de R. Oliveira et de D. Vieira de voir leurs tentatives repoussées par les montants (25e et 27e). Entre-temps, le fougueux Soares voit rouge pour un geste revanchard (26e). La vivacité du numéro 11 Clervallois va cruellement manquer aux siens. C’est toujours Marques "Guri" Ferreira qui se crée les opportunités devant la cage visiteuse mais il est moins en réussite que d'habitude.



Nunes se montre encore une fois intransigeant avec un double arrêt décisif (31e). Les minutes s’égrainent et S. Oliveira apporte le surnombre dans le jeu mais sans véritable effet positif et c'est en contre que F. Pereira s’offre son second but de la soirée (1-4, 39e).



Clervaux et Differdange se retrouveront ce lundi à Oberkorn (20h) pour la troisième manche.

Ils ont dit



Antonio Ferreira (capitaine de l’Amicale Clervaux Futsal)

Porfirio Marques (coach adjoint du FCD03)





Le capitaine differdange Davide Chalmandrier fait parler sa technique. Differdange est à une victoire du sacre.

Photo: Stéphane Guillaume

Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 1-3 (1-3)



Evolution du score: 1-0 S. Oliveira, 1-1 F. Pereira, 1-2 R. Oliveira, 1-3 D. Vieira, 1-4 F. Pereira.

Amicale Clervaux Futsal: S.Oliveira (gardien), C.Ferreira de Oliveira (cap), Coimbra, L.Ferreria de Oliveira, Fortes, Marques Ferreira, Nascimento de Araujo, Pinto, Soares, T.Moreira, V.Moreira et Viegas (gardien).

Staff: Pinto.

FC Differdange 03: Nunes (gardien), Chalmandrier (cap), Faria, Fernandes, Ferreira, Marques, R.Oliveira, F.Pereira, C.Pereira, D.Vieira, J.Vieira et Guedes (gardien).

Staff: Almeida.

Carte rouge: Soares (27e) à Clervaux.