La troisième manche des play-offs pour le titre ce jouera ce lundi soir entre le FC Differdange 03 et l’Amicale Clervaux Futsal. Encore une victoire et le FCD03 sera champion pour la deuxième fois mais le capitaine Davide Chalmandrier estime que rien n’est acquis d'avance.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Davide Chalmandrier, votre victoire face à l’Amicale Clervaux Futsal dans la deuxième manche de la finale ne souffre d’aucune contestation. Quel est votre sentiment?

On a mieux géré ce match que le premier, notamment grâce au travail réalisé lors des deux derniers entraînements. Nous avons corrigé les erreurs que nous avions commises lors du premier match. Même si cela n'a pas été facile, on a su être patients et concentrés jusqu'au bout pour gagner ce match de façon méritée.

Clervaux n’a inscrit qu’un petit but et de la part du gardien. Guri s’est créé quelques occasions mais dans l’ensemble tout a bien été géré. En tant que joueur à vocation défensive, qu'en pensez-vous?

Comme tout au long de la saison, l'équipe était bien organisée défensivement. Même s'il y a eu un petit moment de flottement lorsque nous avons joué en supériorité numérique, à quatre contre trois. C'est normal que Guri se crée quelques occasions par match, c'est un joueur avec des qualités offensives très intéressantes. Mais il faut aussi féliciter notre gardien qui a fait deux très bonnes manches et le travail remarquable des quatre joueurs qui ont défendu pendant dix minutes à quatre contre cinq sans encaisser le moindre but.

Les phases de jeu travaillées à l’entraînement sous la houlette de votre coach Elio Almeida ont encore une fois bien fonctionné. Dans le premier match quatre des cinq buts sont venus des flancs tout comme deux des quatre buts lors de la deuxième manche. Parlez-nous de ce travail à l’entraînement?

Le coach nous a apporté ce gros plus tactique, avec notamment beaucoup de phases de jeu. Cela n'a pas été facile au début pour tout mémoriser et trouver les bons timings mais le résultat et ce nombre important de buts marqués sur ces phases est le fruit du travail de tout le groupe. Ces actions sont répétées et répétées encore à chaque entraînement.

Lundi, c’est déjà la troisième manche et avec une victoire Differdange décrochera, ainsi que vous-même, son deuxième titre en trois années d’existence du championnat. Quel est votre état d’esprit avant ce match?

Notre concentration est uniquement fixée sur le prochain match et sur ce que nous devons faire pour gagner cette rencontre et pas sur le titre. Nous savons qu'il reste un match à gagner et que tant que cela n'est pas fait on n'aura rien gagné. Clervaux a montré sur les deux premiers matches qu'ils ne sont pas là pour rien et que ce sera difficile jusqu'au bout.

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal

Ce lundi au centre sportif d'Oberkorn. Coup d'envoi à 20 heures. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Déjà joués:

Lundi 24 avril: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 5-4

Jeudi 27 avril: Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 1-4