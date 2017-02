La sensation de ces demi-finales est l’élimination du leader de Ligue 1, le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, par l’Union Racing Luxembourg. Dans le duel entre Nordistes, l’Amicale Clervaux Futsal a facilement disposé du Futsal Wilwerwiltz. La finale est programmée le 17 avril au Centre Atert à Bertrange.

Par Stéphane Guillaume

Comme on pouvait s’en douter, l’Amicale Clervaux Futsal, quatrième de Ligue 1, s’est facilement défait de la lanterne rouge du championnat le Futsal Wilwerwiltz (9-3). Avec un score de 5-0 à la pause, les Clervallois avaient déjà un pied et plusieurs orteils en finale. Un scénario confirmé durant la seconde période avec une victoire nette et sans bavure.



«Une qualification méritée de l'Amicale et sans contestation possible devant 225 personnes. Avec tout le respect que je dois à l'équipe de Wilwerwiltz, je crois que nous avons prouvé qu’ils n’avaient pas les armes pour rivaliser avec nous. Mais ça reste une qualification historique pour notre club. Qui aurait cru cela début de saison? Pas beaucoup, j'en suis persuadé! Maintenant tout sera possible lors de cette finale», avance Filipe Fonseca, le président de Clervaux.

La surprise de ce week-end est venue du Racing qui a dominé le Samba 7 ALSS Futsal (3-2). Mais à y regarder de plus près, cette élimination du leader de la Ligue 1 n’est pas vraiment aussi surprenante quand on connaît les qualités individuelles des joueurs de la capitale. Ces derniers ont encore démontré leur force de caractère. Le gardien Moise Valente, qui a signé d’innombrables arrêts, et Admir Agovic, auteur d’un doublé et d’un assist. ont été les fers de lance de leur équipe.



Tiago da Silva Rodrigues au marquage d'Antonio Abreu. Les pensionnaires de Ligue 2 sont venus à bout du Samba 7 ALSS Futsal.

Photo: Stéphane Guillaume

Dans une salle pleine à craquer, plus de 200 personnes étaient présentes, le Samba 7 ALSS Futsal avait pourtant tout en main pour se qualifier. Le monopole du cuir et un pressing constant qui a mis à mal le Racing sans oublier trois frappes sur les poteaux. Après l'ouverture du score rapide des locaux (1-0), le Racing a fait preuve de réalisme avant le repos (1-1).



Le second acte voyait le Racing planter deux buts dès la reprise (1-3) mais cela n'empêchait pas le Samba 7 ALSS d'égaliser à six minutes du terme (3-3). Des errements défensifs permettaient au leader de Ligue 2 de faire la différence dans les dernières minutes de jeu.

André Sério, l'entraîneur du Racing, était ému à l'issue de cette qualification. «Le Samba Seven ALSS a été agressif mais dans le bon sens du terme. Sur le plan individuel et tactique, c'est du costaud. Après le but d’ouverture, ils ont l’opportunité de tuer le match mais les poteaux nous ont été favorables. Par la suite, mon équipe a fait son travail. On a cherché à jouer en contre puisque le Samba Seven ALSS nous mettait la pression. Un pressing que nous n’avons pas l’habitude de subir en Ligue 2. Nous avons remporté ce match mais si notre adversaire s’était qualifié à notre place, il n’y aurait rien eu à redire.»

Le point



Amicale Clervaux Futsal (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L1) 9-3

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Union Racing Luxembourg (L2) 3-5

Finale le lundi 17 avril au Centre Atert à Bertrange à 19 h

Amicale Clervaux Futsal - Union Racing Luxembourg

Les supporters du Racing savourent la qualification de leur équipe. Le public a répondu présent lors de ces demi-finales de Coupe de Luxembourg.

Photo: Stéphane Guillaume