La quinzième journée de Ligue 1 offre une opposition au sommet entre le leader et son dauphin: le FC Differdange 03 accueille le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn dimanche à 18h30. Le capitaine du FCD03, Davide Chalmandrier préface ce duel de prestige.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Davide, Samba 7 ALSS Niederkorn est la seule équipe à vous avoir fait trébucher (2-0) lors de la phase aller. Y aura-t-il de la revanche dans l'air dimanche?



Je m'attends à un match avec beaucoup de rythme et d'intensité, car c'est un derby. De plus, ce sera le premier contre le deuxième du championnat, deux équipes dotées de bonnes attaque et défense. Mais ce sont aussi deux équipes complètement différentes: Samba 7 ALSS développe un jeu très direct vers l’avant, tandis que nous procédons davantage avec un jeu tactique fait de mouvements latéraux et basé sur la possession de balle. Je pense que le match va se jouer sur des détails, et notamment la réussite devant le but adverse. L'équipe qui arrivera à concrétiser au mieux ses occasions devrait gagner le match.

Le FC Differdange 03 a connu sa première grosse désillusion de la saison, avec une élimination en quart de finale de Coupe du Luxembourg des oeuvres du Racing. Comment analysez-vous cette défaite, alors que vous n'étiez pas de la partie?

Personnellement, je pense que mes coéquipiers ont montré de belles choses offensivement et se sont procuré beaucoup d'occasions franches. Mais la victoire et la qualification du Racing sont méritées au final.



Vous qui faites partie des meubles à Differdange, comment jugez-vous l'apport du nouvel entraîneur, Elio Almeida, par rapport à son prédécesseur au long cours, Filipe Costa?

Le coach nous a apporté tout son professionnalisme et sa culture du futsal. Il a su instaurer une vraie discipline sur et en dehors du terrain. Il nous a également énormément fait évoluer tactiquement. Il nous a appris à avoir une meilleure perception et une meilleure lecture du futsal. Les préparations d'avant-match et les analyses et corrections d'après-match que le coach fait et nous demande de faire nous aident à nous améliorer de semaine en semaine.

A l'aller, le Samba 7 ALSS d'Eric Santos (en jaune) avait damé le pion (2-0) au FCD 03 de Kevin Marques (en rouge)

Photo: Stéphane Guillaume

Dimanche, vous allez retrouvez vos anciens coéquipiers, Antonio Abreu, Jorge David et Dane Ribeiro. Ont-ils progressé depuis leur passage à Niederkorn?



Quand il a débarqué au Luxembourg, Jorge David était déjà un joueur expérimenté, avec un vécu international et une solide culture tactique. Quant à mes amis Dane et Antonio, oui, je trouve qu'ils ont progressé depuis qu'ils sont passés au Samba 7 ALSS. Ce sont deux jeunes joueurs, avec un gros potentiel. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à exprimer ce potentiel chez nous. Je les ai vus jouer et je les trouve plus concentrés et appliqués sur le parquet. Ils sont devenus des joueurs plus sereins et matures en match. J'espère les revoir un jour sous le maillot de Differdange 03.



LE PROGRAMME DE LA 15e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche

18h30: FC Differdange 03 - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

18h30: FC Bettendorf - RAF Differdange

20h: US Esch - Golden Crows Feulen

Lundi à 20h



Futsal Wilwerwiltz - AS Sparta Dudelange

FC Nordstad - Amicale Clervaux



LE PROGRAMME DE LA 12e JOURNÉE DE LIGUE 2



Dimanche



19h: Amicale Clervaux II - FC Wiltz 71

20h: Racing FC Union Luxembourg - Union Titus Pétange



20h30: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - All Stars Colmar-Berg

Exempt: 58 Latdevils Garnich