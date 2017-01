La 10e journée qui marquait la reprise de la compétition a été marquée par la victoire surprise de Bettendorf sur l'US Esch. A noter également les succès de Clervaux, Dudelange, FCD03 et du Samba Seven ALSS.



Par Stéphane Guillaume

Il y avait bien un voire deux niveaux d’écart entre le FC Nordstad et le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn. Les visiteurs ont logiquement emporté la mise 5-18. Le match était déjà plié à la pause avec un score de 2-9.

Le Futsal Wilwerwiltz méritait mieux que cette défaite face au FC Differdange 03 (2-5). La lanterne rouge menait même 2-1 à dix minutes de la fin et tenait bien le coup avant que le FCD03 se mette enfin à jouer. Après avoir égalisé, le vice-champion a planté trois coups de poignard en l’espace de trois minutes pour s’assurer un laborieux succès. «On méritait mieux que la défaite. Mais nous avons montré de belles choses et fait preuve de caractère. En conservant cette mentalité et le même engagement, nous allons faire un très bon deuxième tour et nous atteindrons notre objectif qui est le maintien», estime Lucien Nicolas, joueur de Wilwerwiltz.

La surprise est venue du nord avec le succès du FC Bettendorf sur le Futsal US Esch (10-8). Les Nordistes ont toujours mené au score: 3-1 puis 5-3 à la pause. Nelito da Cruz a planté trois buts alors que le score était de 5-5. Le gardien local, Pedro da Silva s'est lui aussi distingué en stoppant deux dix mètres pour assurer le succès.



«L’équipe d’Esch a démontré qu’elle savait jouer au ballon mais on a démontré que chez nous, dans cette petite salle, nous ne sommes pas un oiseau pour le chat. Nelito da Cruz était au top, avec ses trois buts personnels, il a fait du bien à notre équipe. C’est quelqu’un qui est calme et qui défensivement rassure l’équipe», se réjouit Filipe Ferreira.



L’Amicale Clervaux Futsal s’est imposée sur le fil face aux Golden Crows Feulen (7-6). Feulen avait pris le match par le bon bout (0-2) mais les visiteurs ont été rejoints à la pause (2-2). Clervaux a ensuite pris le match en main (6-3) mais les locaux se sont fait peur en fin de match quand les Golden Crows sont parvenus à égaliser à 6-6. Un dix mètre salvateur, «plus que douteux» selon le cornac de Feulen Michel Duarte, a permis à l’Amicale de passer devant à une minute du terme. «Pour moi c'est faute, notre joueur avait le ballon au milieu de terrain et il a été poussé par derrière suite à un pressing du joueur de Feulen», précise Antonio Ferreira. Le capitaine clervallois était aux anges à l'issue des débats: «Un match difficile. On avait beaucoup d'absents et un effectif réduit dont notre buteur "Guri" Ferreira. Mais le plus important étaient les trois points, donc mission accomplie».

Miguel Oliveira prend le meilleur sur Dany Abreu mais au final, le Sparta Dudelange a pris le meilleur sur le RAF Differdange.

Photo: Stéphane Guillaume

Un RAF Differdange remodelé, pas moins de six nouveaux, s’est incliné contre l’AS Sparta Dudelange (5-6). C’était 1-2 au quart d’heure puis 1-3 à la pause. Le RAF est parvenu à égaliser (3-3) mais Dudelange a haussé le ton en prenant trois buts d’avance. A la suite de ce succès, les Dudelangeois distancent leur adversaire du soir de sept unités. L’entraîneur adjoint differdangeois Mickael Fernandes estime que la chance n'était pas au rendez-vous.

«Je tiens à féliciter nos joueurs pour leur incroyable performance. Puis, un grand merci à nos supporters pour leur soutien inconditionnel tout au long du match. Je pense que nous avons été à la hauteur pour cette reprise de championnat. Le mental y était, la force aussi, mais il nous a manqué le facteur chance. A noter aussi la performance remarquable du gardien adverse. Notre équipe méritait les trois points, il faudra compter sur ce RAF jusqu'au bout.»

Les résultats

Amicale Clervaux Futsal - Golden Crows Feulen 7-6

Futsal Wilwerwiltz - FC Differdange 03 2-5

RAF Differdange - AS Sparta Dudelange 5-6

FC Bettendorf - Futsal US Esch 10-8

FC Nordstad - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 5-18