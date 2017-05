(LW). La nouvelle est tombée ce mercredi sur le site internet de son club. Thierry Steimetz doit mettre un terme à sa carrière. L'ancien meneur de jeu dudelangeois a dû être amputé en raison d'une tumeur devenue maligne.

«Après plusieurs analyses, les médecins et le joueur se sont concertés pour arriver à la conclusion que l'amputation de la jambe était la solution qui offrait le plus de chances pour vaincre la maladie», explique le site du FC Hombourg. Le club allemand explique que le joueur est désormais de retour à la maison et qu'il fera tout ce qui est possible pour lui apporter son soutien.



Thierry Steimetz n'a laissé que de bons souvenirs partout où il est passé, de Forbach à Grevenmacher, d'Amnéville à Dudelange après une courte étape dans le monde professionnel, dans l'équipe du FC Metz, alors en Ligue 2.



Depuis l'été 2014, et son départ de la Forge du Sud, le petit attaquant de soutien a rejoint les rangs du FC 08 Hombourg en Regionalliga sud-ouest.