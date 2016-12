En visite mardi du côté de Wincrange où il a chapeauté une journée de stage destinée aux jeunes pupilles du club local, le capitaine de la sélection luxembourgeoise Mario Mutsch (32 ans) a fait le point sur sa situation délicate dans son club de Saint-Gall et jeté des ponts sur ses perspectives d'avenir.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Mario, le site helvétique blick.ch a annoncé la semaine dernière votre départ au mercato hivernal, avant que le club lui-même ne démente l'information. Qu'en est-il exactement?

Le club a immédiatement démenti. Cela prouve que ce sont des mensonges. Le Blick est un journal qui veut vendre à tout prix. Le directeur sportif de Saint-Gall m'a tout de suite appelé après la parution de cet article, que... je n'avais même pas lu, et il m'a confirmé que cela ne venait pas du club. J'étais très surpris. La situation est que je joue moins depuis deux ou trois mois, et je sais comment cela fonctionne. C'est la première fois depuis dix ans que je joue un peu moins à cause des choix d'un entraîneur, et tout de suite on parle de choses spectaculaires. Cela fait partie du foot. Dans ce mercato, il y a des milliers de joueurs qui sont dans ma situation. Cela fait presque cinq ans que je suis au club, et depuis deux mois, je joue moins. Je ne considère pas cela comme tellement grave. Maintenant, j'ai 32 ans, et c'est une information que j'intègre, car je sais qu'un jour, le foot, cela s'arrête. Mais, cela ne s'arrête pas nécessairement parce que Saint-Gall ne me propose plus rien. Mais si par exemple j'ai une proposition cet hiver de pouvoir signer un an et demi quelque part, et que chacun, moi-même, le club, s'y retrouve, alors pourquoi pas envisager un départ.

Votre contrat à Saint-Gall expire le 30 juin 2017. Comment envisagez-vous la suite de votre carrière?

Si j'ai l'opportunité de signer quelque part une saison comme professionnel, tant mieux, je suis preneur. Mais je reste réaliste: tout doit être juste maintenant, plus question de déménager dans un nouvel endroit, un environnement inconnu, puisque j'ai maintenant un fils. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Je n'ai aucun stress, j'ai encore un contrat jusqu'en juin. Maintenant, à 32 ans, je sais que quinze portes ne vont pas s'ouvrir pour moi au mercato. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge: je compte 91 sélections avec le Luxembourg, j'ai disputé les poules de l'Europa League avec Saint-Gall, et je n'ai jamais reçu la moindre offre en relation avec mes prestations internationales. Je choisirai ce qui sera le mieux pour moi et ma famille. Et cela ne devrait pas changer l'été prochain. Mais je veux jouer le plus longtemps possible, car cela va me manquer de ne plus taper dans un ballon.

Comment expliquez-vous ce manque d'intérêt à votre égard malgré votre vécu international?

Ma polyvalence m'a peut-être desservi. Si tu as une bonne formation à un poste, tu joues à ce poste et tu es catalogué comme tel. Tu évolues avec l'âge, comme moi-même j'ai évolué et progressé, mais sur un seul poste, tandis que moi, j'ai été tour à tour arrière latéral, n°6, n°8 ou joueur de flanc, … Quand je regarde les jeunes joueurs aujourd'hui, je me dis que je n'ai jamais eu de formation spécifique. Maintenant, au-delà de la polyvalence, je ne suis pas non plus le joueur le plus spectaculaire qui soit et je marque peu de buts. Enfin, la personne qui s'occupe de gérer tes intérêts doit aussi saisir le bon moment pour faire venir les propositions, comme par exemple, dans mon cas, à l'époque où j'ai disputé les poules de l'Europa League. Même si je savais qu'à cette époque, Saint-Gall ne m'aurait sûrement pas laissé partir.

Vous comptabilisez 91 sélections avec le Luxembourg. Jusqu'où vous voyez-vous aller chez les Roude Léiwen?

Je ne suis pas là pour battre un record, que ce soit celui du nombre de sélections de Jeff Strasser (98) ou un autre. Cela dépend de tellement de facteurs: des matches eux-mêmes, des choix du sélectionneur, de ma santé, … Cela vient comme ça vient. Je suis fier de porter le maillot luxembourgeois depuis plus de dix ans. Et bien sûr que j'envisage de rempiler pour la campagne suivante, celle de l'Euro 2020. Cela me fait toujours tellement plaisir de revenir en sélection, que cela marche bien en club ou pas du tout. Le coach de Saint-Gall avait d'ailleurs eu une petite discussion avec moi à ce sujet, me suggérant de davantage me concentrer sur le club. Mais la sélection me tient trop à coeur, je suis à 100% pour le Luxembourg. Et à 32 ans, je suis toujours aussi ambitieux.

