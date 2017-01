(AFP). - L'Allemagne se portera candidate pour l'organisation de l'Euro de football 2024, a confirmé vendredi la Fédération allemande (DFB).

«Le championnat d'Europe 2024 peut devenir un projet phare pour tout le football allemand», a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel en officialisant la décision. «Nous allons soumettre un dossier haut de gamme et nous assurer que nous choisirons les dix meilleurs stades».

La décision sur les villes hôtes doit être prise avant le 15 septembre 2017. Chaque stade devra avoir une capacité d'au moins 30.000 places.

«En Allemagne, nous avons les stades, nous avons les infrastructures, et nous avons le savoir-faire pour créer un Euro économiquement sain», a ajouté le président de la DFB.

La Finlande, le Danemark, la Norvège et la Suède envisagent aussi de déposer une candidature conjointe. La Turquie est également citée parmi les pays intéressés.

L'UEFA a fixé au trois mars la date limite de dépôt des candidatures, et devrait publier la liste des postulants le 10 mars. La décision d'attribuer le tournoi sera prise en septembre 2018 au plus tôt.

L'Allemagne n'a plus accueilli d'Euro depuis 1988. A cette époque, le Tournoi se jouait à huit équipes. Et l'Allemagne était encore divisé en deux pays (la RFA et la RDA communiste) séparés par le Rideau de Fer et le Mur de Berlin. Les Pays-Bas avaient battu l'URSS en finale (2-0).

La dernière compétition sportive majeure organisée en Allemagne fut la Coupe du monde de football 2006. Malgré le succès populaire et l'organisation parfaite, l'histoire a mal tourné lorsque des soupçons de corruption ont vu le jour des années plus tard, les organisateurs étant soupçonnés d'avoir soudoyé des électeurs pour obtenir le tournoi. Des enquêtes sont toujours en cours.