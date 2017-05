Bettembourg est sur la voie royale pour remporter son premier titre de champion après son succès à Junglinster. En bas de tableau, Colmarberg engrange trois points très précieux.



Par Daniel Pechon

Evénement pour Bettembourg, proche d'empocher un tout premier trophée, celui du titre. Face à son grand rival, Junglinsgter, Bettembourg a marqué trois fois, et à chaque fois pour prendre ou reprendre l'avantage: 0-1 (1re), le score à la pause, 1-2 (63e) et enfin 2-3 (79e), avec deux buts de Melissa Teixeira et un troisième de Raquel Miranda. Carina Alves (58e) et Hayette Ghodbane (70e) ont égalisé deux fois pour Junglinster. Une victoire qui relègue la Jeunesse à six points. «Nous avons un pied sur le titre et l'autre qui suit derrière», a résumé un fervent supporter de Bettembourg.

Battu après avoir aligné 44 matches sans défaite en championnat, Junglinster conserve une maigre consolation, celle de conserver une avance de quatre points sur le RFCUL, freiné après avoir été rejoint dans les arrêts de jeu par Mamer.

Mamer a bien entamé le match face au Racing avec un but de Sarah Cardinali (5e). Dans les 20 minutes suivantes, le Racing a fait passer la marque à 1-0 à 1-3. A l'heure de jeu, Sarah Chenut a réduit le score. L'égalisation est tombé à la 91e, avec un penalty converti par Marisa Soares (3-3) sifflé pour une faute de main.

En écartant Berdorf/Consdorf/Christnach, Colmarberg a fait un pas vers le maintien avec un but inscrit après deux minutes par Kim Jungbluth et en résistant ensuite 88 minutes. Sept points glanés en cinq sorties et trois points d'avance au classement, avec une meilleure différence de but, pour Colmarberg sur Wincrange, son prochain adversaire, qui a été dominé à Lintgen avec au sang froid d'Aline Kuffer.

A la pause, le Minerva menait 2-0 grâce à deux penaltys convertis par Aline Kuffer. Coup de tonnerre à la reprise, en deux minutes, les Nordistes sont revenues à 2-2. Mais Aline Kuffer, de nouveau sur penalty et toujours sans trembler a inscrit le numéro trois. Charlotte Couvreur, après un effort personnel et Cathy Havé, d'une tête lobée, ont assuré la victoire de Lintgen (5-2).

Après avoir passé cinq matches sans victoire, Ell a écarté Itzig/Canach/CeBra. Un doublé de Mara Boly et un but de Virginie Domat ont fait monter le marquoir à 3-0 pour le cinquième succès à domicile. Ell grimpe de deux place à la septième.

Enfin, le Progrès a disposé du Fola avec des buts d'Alexia Moock et Mandy Charlet (2-0).

Ligue 2: Wormeldange revient

Un saison après l'avoir quittée, Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG est officiellement de retour en Ligue 1. Isalel Albert avant la pause puis Anouck Leuchter et à nouveau Isabel Albert, lors du second acte, ont marqué les trois buts face à Bettembourg 2 (3-0).

Schifflange a mieux joué après la pause à Larochette et fait passer le score de 0-1 à 1-4 avec des buts d'Alma Kameric, Tammy Aniset, Yana Lentz et Kelly Collar. Face au CeBra/Itzig/Canach, Mertert-Wasserbillig s'est contenté d'un but de Maxi Kayser sur coup franc à la demi-heure (1-0). Mais la défaite de Larochette offre trois points d'avance aux Mosellanes dans la course à la place de barragiste.

Ligue 3: en attendant le duel final

En Série 1, Äischdall , 0-3 à Steinsel et Bissen, 1-0 face à Ell 2, ont préparé par un succès leur duel de samedi prochain qui désignera le montant.

En Série 2, la voie de la Ligue 2 est ouverte pour le Swift vainqueur 7-0 à Käerjéng. avec un triplé de Morgane Stibling et deux doublés d'Alicia Malgarotti et de Naomi Otwrot ont inscrit les sept buts de la rencontre.

Réactions

Flippe Da Cunha (Mamer): «Très déçu de ce match. Nous aurions pu et dû faire beaucoup mieux. Bravo aux filles du Racing qui ont su mettre à profit nos grossières erreurs pour marquer trois buts. Trois pertes de balles, trois passes en profondeur et trous buts. On doit se poser des questions.» Mamer - RFCUL 3-3

Daniel Nunes (Bettembourg): «Pascal Franconnet et Romain Weber, nos deux kinés, ont fait un travail extraordinaire durant la semaine pour remettre les filles en condition de jouer. Ensuite, on a serré les dents et les filles se sont battues en équipe. Avec cette victoire, on a le gâteau, il nous reste plus qu'à aller chercher la cerise..». Junglinster - Bettembourg 2-3

Cédric Fulat (Swift): «L'équipe qui a montré beaucoup de vertus et de solidarité. La saisons prochaine, nous allons même engager une équipe 2, le foot féminin prend racine au Swift. Des renforts viendront nous compléter pour nous rendre compétitif .» Käerjéng - Swift 0-7

Fernando Gomes (Colmarberg): «Un match très stressant, mais on est resté concentré de bout en bout. Je n'ai pas l'habitude mais pour une fois je parle de l'arbitrage. L'arbitre n'a cessé d'énerver mes joueuses en prenant des décisions contre nous. Mais je ne retiens que le plus important, les trois points évidemment.» Colmarberg - Rosport/Consdorf/Christnach 1-0