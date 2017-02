Jemp Moura a pris la décision de démissionner de son poste de coach à Mamer avant le second tour. Il était revenu à la tête de l'équipe la saison dernière, après avoir déjà connu les heures de gloire du FC Mamer entre 2004 et 2009.



Par Daniel Pechon



Avant de revenir à la tête de l’équipe au début de la saison dernière en succédant à Jeff Besch, Jemp Moura avait déjà été l’entraîneur du FCM 32 dans les années 2000, quand l’équipe surfait tout en haut de la hiérarchie et entassait les trophées, raflant tout sur son passage (champion de 2005 à 2009 sans interruption, et vainqueur de la Coupe de Luxembourg de 2004 à 2009, cinq années consécutivement).



Mamer a terminé la saison dernière à la quatrième place, manquant la troisième marche du podium en raison d’une différence de buts plus favorable à Lintgen. Et cette saison, le club n'est que sixième dans la hiérarchie de la Ligue 1, avec 16 unités en 11 matches.

Filipe da Cunha en attendant



Jemp Moura explique avoir pris le temps de peser le pour et le contre.



«Cette décision est un choix mûrement réfléchi et j'ai fait part de mes raisons au président. Mon désir est que le nouvel entraîneur maintienne ce qui a été construit et puisse le prolonger. L’équipe déborde de passion; Mamer reste une vitrine du football féminin, qui est une vraie tradition au sein du club, lequel va même consolider sa longue présence dans le football féminin par l’inscription prochaine d’une équipe en catégorie U17. Je reste fidèle à cette équipe et en suis toujours le premier supporter. Après avoir vécu une belle aventure durant toutes mes années comme entraîneur de cette équipe avec au total de douze titres, je referme un chapitre de ma vie.»

En attendant de désigner un successeur, Filipe da Cunha, qui a travaillé avec Jemp Moura, en vue de son examen pour l’obtention du diplôme C2 auprès de la FLF, et qui est aussi depuis trois saisons entraîneur d'une équipe Poussins à Mamer, va diriger les entraînements pour éviter toute interruption dans la préparation du second tour.



Une réunion du comité sera organisée ce lundi, en présence de Jemp Moura et Filipe da Cunha. On y décidera du nom du nouvel entraîneur d’une équipe qui a été dirigée ces dernières années, par ordre chronologique, par Cédric Fulat, Jeff Besch et Jemp Moura.



A l’issue du premier tour, Mamer occupe la sixième place en ligue 1 avec 16 points, et recevra le Fola Esch lors de la première journée des matches retour le 4 mars.