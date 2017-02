Ce dimanche se déroulera à Differdange la finale de la F5WC Luxembourg 2017. Quatre équipes se mesureront, et une seule décrochera le précieux sésame pour Pékin. Domenico Laporta, l'un des organisateurs du tournoi et représentant de l’Association luxembourgeoise de street soccer (ALSS), parle de ce concept.

Par Stéphane Guillaume

Ce dimanche au centre sportif Fousbann, en plein cœur de Differdange, aura lieu le tournoi final de football à cinq qualificatif pour le F5WC Beijing 2017. Les rencontres se joueront en extérieur, sur terrain synthétique équivalent aux dimensions de la salle du Fousbann. Le tournoi réunira les seize meilleurs équipes de l'événement national, qualifiées à l'issue des quatre tournois de pré-qualification; chacune pourra aligner sept joueurs maximum.



L’ALSS (Association luxembourgeoise de street soccer) et 11F Sport sont les organisateurs de l'événement.



Domenico Laporta, porte-parole de l’ALSS, explique ce concept. «A la base, c’est un projet qui consiste à développer une compétition strictement amateur pour des jeunes qui aiment le football en général, mais qui n’appartiennent pas forcément à un club pour le pratiquer. Ainsi, l'ALSS et 11F Sport offrent le moyen à ces jeunes de voyager dans un pays lointain tout en représentant le Luxembourg. L'aspect social du football à cinq permet de représenter le pays et de se valoriser au niveau international. C'est une opportunité unique qui se présente à eux et nous pouvons être fiers de pouvoir être porteurs d'un tel projet.



Domenico Laporta (ALSS): «Nous avons invité deux arbitres officiels venant de Reims et un Luxembourgeois, histoire d'avoir une bonne qualité d'arbitrage»

Photo: Stéphane Guillaume

En tant qu'éducateur de profession, je rencontre régulièrement des jeunes qui sont dans un besoin d'accompagnement afin développer leur projet de vie. Et précisément, ce genre de projet leur permet de vivre une expérience unique et sociale avant de revenir avec de nouvelles ambitions. Les valeurs du respect et du fair-play seront aussi mises en avant. Je serai également présent en Chine afin d'encadrer ces jeunes et de les accompagner tout au long du tournoi.»

Quarante nations présentes à Pékin



L’équipe qui l'emportera à Differdange dimanche aura donc l'opportunité unique de représenter le Luxembourg à Pékin du 1er au 7 mai, où pas moins de quarante nations seront réunies.



En collaboration, l’ALSS et 11F Sport se partagent les frais qu’engendre le déplacement en Chine à hauteur de 15.000 euros. Le budget est assez juste et tous nouveaux sponsors sont les bienvenus. «11F Sport s'occupe spécifiquement de la communication/média ainsi que des inscriptions et de l'animation gaming. L'ALSS quant à elle prend en charge l'organisation des tournois de qualification et de l'événement final. De même, nous avons invité deux arbitres officiels venant de Reims et un Luxembourgeois, histoire d'avoir une bonne qualité d'arbitrage», explique Laporta.



Le tournoi débutera à 9 heures pour se terminer aux alentours de 20 heures. Les quarts de finale sont prévus vers 17 heures, avant les demi-finales puis la grande finale.

LA LISTE DES 16 ÉQUIPES QUALIFIÉES A L'ISSUE DES TOURNOIS DE PRÉ-QUALIFICATION



Tournoi 1: Nike FC, Nee Soo Daat Net, Valente Juniors, Progrès Differdange.

Tournoi 2: 2FK, BDK, Companeros, Super Kickers.

Tournoi 3: Les Boys, Lat Devils, Try Hard, Area 32.

Tournoi 4: ALSS, Criolos, Latdevils 2, ALSS 4 Fun.