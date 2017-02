(tof). Sensation à Erzurum! Le Luxembourgeois Peter Murphy a décroché la médaille d'or sur 1.500 m en short-track au Festival olympique de la Jeunesse Européenne en Turquie. C’est en l'occurrence la première médaille d’or au FOJE d’hiver pour le Luxembourg! Augustin Géré a terminé cinquième de la finale.



Peter Murphy et Augustin Géré s'étaient frayé un chemin vers la finale A sans sourciller avec des victoires respectivement dans la deuxième et la troisième série avant de prendre la deuxième place de leur demi-finale. Murphy en finissant derrière le Russe Ivliev dans la troisième alors que Géré, qui avait fait toute la course en tête, a fini derrière le Français Sellier.



Les deux premiers étant qualifiés pour l'apothéose. Peter Murphy avait pris la tête de la course dès le deuxième tour pour ne plus la lâcher, alors que son compatriote s'est retrouvé aussi deuxième avant de chuter et de perdre pied dans le final. Peter Murphy a signé un chrono de 2'24"536, devant le Russe Konstantin Ivliev (20'24"712), médaille d'argent et le troisième, l'Italien Luca Sprechenhauser (2'24"956).

Augustin Géré a fini cinquième, avec un temps de 2'49"455. Il a été victime d’une chute à l’avant-dernier tour, causée par un adversaire, alors qu'il se trouvait à cet instant à la deuxième place.

Quant à Caroline Murphy, la soeur cadette de Peter, elle a dû abandonner sa première course aux éliminatoires à cause d’une chute.



Trois Luxembourgeois étaient en action ce mercredi dans l'épreuve du short-track (1.500 m). Caroline Murphy avait, elle, été éliminée d'entrée en finissant à la cinquième et dernière place de la troisième série