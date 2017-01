(JFC). - Le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (33 ans, ATP 34, tête de série n°6) a remporté ce samedi à Sydney (ATP 250, Australie) son premier tournoi sur le circuit ATP, après cinq finales perdues depuis 2004, en disposant en finale du Britanmique Daniel Evans (26 ans, ATP 67) en deux sets, 7-6 (5), 6-2 et 1h28'.

La sixième fut la bonne! Après cinq échecs successifs en finale d'un tournoi ATP, à Washington (2004), Los Angeles (2005), Atlanta (2012), 's-Hertogenbosch et Newport (2016), Gilles Muller est enfin parvenu, à 33 ans et 250 jours, à accrocher un premier titre à son palmarès quinze ans après ses débuts sur le circuit professionnel.

Evacuées, les frustrations accumulées face à Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Andy Roddick, Nicolas Mahut ou Ivo Karlovic. Cette fois, le Britannique Daniel Evans (ATP 67) n'a pas pu résister à un "Mulles" conquérant comme jamais sur la Ken Rosewall Arena de Sydney.

L'élève d'Alexandre Lisiecki a donc conclu par une "happy end" son parcours dans la métropole australienne, qui avait pourtant débuté dans... l'extrême douleur avec une balle de match contre lui dès le premier tour face à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (ATP 63), remporté au forceps, 3-6, 6-3, 7-5. "Mulles" avait ensuite enchaîné par un succès contre le qualifié australien Matthew Barton (ATP 198), encore en trois manches (6-1, 3-6, 6-4), avant de s'imposer en deux sets (7-6, 6-4) contre l'Uruguayen Pablo Cuevas, tête de série n°2 (ATP 22) en quart, et (6-3, 7-6) face au Serbe Viktor Troicki (ATP 29, tête de série n°5) en demi-finale.

Lors de l'apothéose ce samedi matin (heure luxembourgeoise, en soirée à Sydney), face à un adversaire inédit, Gilles Muller entamait les débats sur un tempo plutôt modéré, dans un début de match aux allures de stricte bataille de services, sans la moindre balle de break de part et d'autre.



"Mulles" le tient enfin, son premier titre sur le circuit ATP!

Photo: AFP

Ce n'est que lors du dixième jeu, menant 5-4, que le gaucher du Tennis Spora parvenait à forcer une première balle de break, qui était aussi en l'occurrence une balle de... set, mais sans pouvoir conclure. Et le n°1 grand-ducal remettait le couvert deux jeux plus loin, galvaudant une seconde balle de set à 6-5 sur le service d'Evans... rendant le tie-break inéluctable. Un jeu décisif que Gilles Muller concluait sur sa troisième balle de set sept points à cinq après 55 minutes de match.

Il ne fallait pas attendre plus de trois jeux pour assister au premier break de la partie dans la deuxième manche: "Mulles" transformait la seconde de ses deux possibilités sur la mise en jeu d'Evans pour mener 2-1 et, déjà, s'ériger en leader dans ce set.

Avec une manche et un break d'avance, que pouvait-il encore arriver à ce Muller-là, sérieux, appliqué, solide et performant au service? Plus rien, manifestement, d'autant plus que Daniel Evans, trahi par ses nerfs - le Britannique brisait sa raquette de rage -, se faisait moins précis et abandonnait une deuxième fois son service au septième jeu pour laisser "Mulles" s'envoler à 5-2, service du Luxembourgeois à suivre.



Une formalité pour le trentenaire, qui ne tremblait pas devant son épouse et ses deux enfants, présents dans les tribunes pour l'occasion, au moment le plus important de sa carrière, et concluait sur sa troisième balle de match pour s'imposer 7-6 (5), 6-2 en 1h28'.



Gilles Muller - qui occupera lundi son meilleur classement mondial absolu - va à présent boucler les quelque 800 kilomètres qui séparent Sydney de Melbourne, afin de prendre part dès la semaine prochaine à la première levée du Grand Chelem 2017, l'Open d'Australie, où il sera opposé au premier tour à l'Américain Taylor Fritz (ATP 91), avant d'éventuellement en découdre avec le n°3 mondial, le Canadien Milos Raonic. A noter que "Mulles" prendra également part au tableau de double, au côté du Chypriote Marcos Baghdatis.