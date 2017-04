La finale de la Coupe de Luxembourg se jouera ce lundi au Centre Atert de Bertrange (coup d'envoi 19h). Carlos Fonseca, vice-président de l’Amicale Clervaux Futsal, et Tiago Fernandes, directeur technique de l’Union Racing Luxembourg, attendent ce jour avec impatience. Interview croisée.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Dans quel état d'esprit sont vos joueurs et votre staff avant cette cette finale?

Carlos Fonseca (Clervaux): Que ce soit les joueurs ou le staff, on est fier du parcours accompli. On a hâte de pouvoir jouer cette finale, on l'attend avec impatience.

Tiago Fernandes (Racing): C’est un sentiment exceptionnel car très peu d’équipes ont le privilège de jouer devant plus de mille personnes, entourés et soutenus par leurs familles, amis et fans. Le groupe est radieux et motivé mais sans euphorie car nous sommes conscients des difficultés que nous allons rencontrer face au futur vice-champion ou champion du Luxembourg. En ce moment, nous préparons cette ultime bataille avec la même passion que nous avons démontrée jusqu’à présent.

Clervaux s’est qualifié pour les demi-finales des play-offs titre de Ligue 1 et le Racing est champion de Ligue 2, les deux équipes respirent donc la confiance. Quelles seront les clés de cette finale?

C.F.: Les clés de cette finale seront la concentration, la confiance et l'ambition. Je dirais que l'équipe la plus compacte et la plus concentrée remportera la coupe.

T.F.: Les deux équipes connaissent une saison remarquable et rêvent d'un doublé qui n’a jamais été aussi proche. Ni le Racing, ni Clervaux étaient favoris, ils sont pourtant parvenus à aller jusqu’au bout des deux compétitions officielles. Je pense que les supporters et tous les passionnés de futsal peuvent s’attendre à une rencontre très intense, axée non seulement sur la tactique individuelle et collective mais aussi et surtout sur le mental, l’ambition et l’expérience. Nous avons tous les ingrédients pour proposer un beau spectacle.

Clervaux possède un jeu plus défensif, le Racing mise davantage sur l’offensive. De l’attaque mitraillette à la défense de fer, qui prendra l’avantage?

C.F.: Je ne crois pas que l'une ou l'autre équipe a un avantage, le Racing est une équipe à respecter et tout le monde connaît ses qualités. Que le meilleur gagne!

T.F.: A mes yeux, il n’existe pas d’a priori pour cette finale, mais il est clair que Clervaux est mieux placé. Notre adversaire évolue en Division Nationale cette saison, contrairement à nous. Le rythme est diffèrent malgré la qualité des équipes de Ligue 2. Par ailleurs, j’estime qu’il ne faut pas se concentrer uniquement sur le jeu défensif de notre adversaire et ainsi négliger l’offensive puisque ce genre de duel se décide souvent sur des petits détails quelque soit la position des joueurs.



La finale entre l’Amicale Clervaux Futsal et l’Union Racing Luxembourg se jouera le lundi de Pâques au Centre Atert de Bertrange (19h). L’ouverture des portes se fera à partir de 18h. Le prix d’entrée est de 15 euros.

La rencontre sera dirigée par Felix Pereira (arbitre 1), Mario Roseiro (arbitre 2), Alvaro Ferreira das Neves (time-keeper) et Jorge Pereira Macedo (arbitre de réserve).