(ER) - La formation néerlandaise de Christine Majerus sera l'équipe à battre à l'occasion du Festival Elsy Jacobs qui se dispute de vendredi à dimanche à Cessange, Steinfort et Garnich.

Le Festival Elsy Jacobs 2017 est à un tournant. Pour sa 10e année d'existence, l'épreuve aura droit à une retransmission télévisée sur Apart TV et sur Internet et un écran géant à proximité de l’arrivée sera installé pour le plus grand bonheur des specateurs mais aussi une prime pour la lauréate revue à la hausse.



Chantal Hoffmann est à la recherche de ses meilleures sensations depuis le début de saison.

Photo: Serge Waldbillig

Sur le plan sportif, l'équipe Boels-Dolmans s'annonce impressionnante. La formation de Christine Majerus, n°1 mondiale au ranking UCI, aligne un collectif impressionnant avec notamment la Championne du monde en titre la Danoise Amalie Dideriksen et la lauréate du WorldTour 2016 Megan Guarnier.



La Finlandaise Lotta Lepistö (Cervélo) lauréate cette saison d'A Travers la Flandre et de Gand-Wevelgem mais aussi victorieuse d'étape sur les routes luxembourgeoises en 2016 figure parmi les outsiders tout comme son équipipère sud-africaine Ashleigh Moolman. A noter aussi la présence de la Néerlandaise Thalita De Jong (Lares-Waowdeals). L'ancienne champion du monde de cyclo-cross n'est pas une inconnue au pays puisqu'elle a remporté entre autres le GP de la commune de Contern en 2014 et l'épreuve de Pétange en 2016. Par contre la lauréate de la dernière édition, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, figure parmi les absentes de marque, sa formation WM3 n'étant pas présente.

Du côté des Luxembourgeoises, outre Majerus, on retrouvera sept autres filles au départ. Anne-Sophie Harsch, Edie Rees, Laurence Thill et Lara Carier composeront la sélection luxembourgeoise. Claire Faber s'alignera sous les couleurs du club néerlandais de Jos Feron Lady Force alors qu'Elise Maes portera les couleurs de la formation britannique WNT, qui alignera également la championne olympique et championne du monde sur piste en titre Katie Archibald.

Chantal Hoffmann emmènera la formation Lotto qui misera surtout sur les qualités de la Française Elise Delsenne. La Luxembourgeoise connaît une saison mitigée et reste sur trois abandons sur l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège.



Les étapes

Vendredi 28 avril: prologue à Cessange sur 2,8 km



Samedi 29 avril: 1re étape à Steinfort sur 97,7 km dont 5 tours de 9,4 km



Dimanche 30 avril: 2e étape à Garnich sur 111,1 km dont 5 tours de 9,8 km

Les équipes

Equipes UCI: Boels-Dolmans, Cervélo Bigla, Veloconcept, Lares-Waowdeals, Lensworld-Kuota, BTC City Ljubljana, Lotto Soudal, Drops, Parkhotel Valkenburg, Destil, Team WNT, Sport Vlaanderen.

Equipes nationales: Grande-Bretagne, France, Luxembourg et Norvège.

Equipes régionales: Maaslandster Veris (Pays-Bas) , Jos Feron Lady Force (Pays-Bas), d.velop cloud-cycle cafe ladies (Allemagne), RE/MAX Cycling Team (Suisse).