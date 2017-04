(JFC). - Le Luxembourg a mal négocié son entrée en lice dans la poule B du groupe II de la zone Europe/Afrique de Fed Cup, en s'inclinant (1-2) contre le Danemark à Siauliai (Lituanie), malgré un joli succès en simple d'Eléonora Molinaro, qui avait ouvert la voie. Prochains adversaires pour la troupe d'Anne Kremer ces jeudi et vendredi: l'Egypte et la Lituanie. Pour rectifier le tir!

Remonté l'année dernière dans le groupe II de la zone Europe/Afrique de Fed Cup après deux dégradations successives, le Luxembourg dispute cette semaine à Siauliai, en Lituanie, ses matches dans la poule B face au Danemark, à l'Egypte et à la Lituanie.

Premier adversaire pour les ouailles d'Anne Kremer, ce mercredi sur les courts indoor en dur de la Siauliai Tennis School: le Danemark (52e au ranking mondial, tandis que le Luxembourg est classé 73e), orphelin de son incontestable tête de gondole, Caroline Wozniacki, n°11 mondiale.

Première en piste en matinée, la jeune (16 ans) Eléonora Molinaro (WTA 874) était opposée à Emilie Francati (19 ans, WTA 679). Après voir empoché la manche initiale 6-3 en 33 minutes, la teenager du TC Arquebusiers lâchait prise à trois partout dans la deuxième manche, qu'elle perdait 3-6 en 29 minutes. Mais, on le sait bien, Molinaro possède d'immenses ressources physiques et mentales, et, malgré un débours de près de 200 places au classement de la WTA, la Luxembourgeoise expédiait proprement Francati dans la dernière manche, 6-1, le tout bouclé en 1h24'.

Minella à l'envers



Place ensuite à la n°1 grand-ducale, Mandy Minella (31 ans, WTA 67), face à la n°2 danoise, Karen Barritza (24 ans, WTA 396). L'Eschoise commençait la partie... à l'envers, en concédant le premier set 2-6 en l'espace de 32 minutes. La manche suivante était beaucoup plus disputée - alors que les deux joueuses sont tout de même séparées par plus de 300 places au classement WTA! - et c'est la... Danoise qui émergeait à l'issue d'un tie-break aux allures de démission (7-2!) pour Minella. 6-2, 7-6 (2) en 1h21' en faveur de Barritza. Enorme surprise à Siauliai!

Tout était donc à refaire pour le clan luxembourgeois, et surtout, la rencontre allait se jouer lors du double décisif, pour lequel Anne Kremer optait pour l'expérience en alignant le binôme Mandy Minella/Claudine Schaul, 64 ans à elles deux. Face à Barritza et Francati, les Luxembourgeoises perdaient le premier set 4-6 après 39 minutes, un seul break réalisé au troisième jeu par les Danoises avait fait basculer la manche en leur faveur.



Particulièrement décousu, le deuxième set - au cours duquel Minella et Schaul sauvaient une balle de match à 4-5 - se jouait au tie-break, et c'étaient à nouveau les Danoises qui émergeaient 7 points à 4 après 1h34' de match pour assurer la victoire définitive de leurs couleurs.



Si, après avoir affronté la Lituanie (WR 57) et l'Egypte (WR 63), le Luxembourg parvient à terminer à l'une des deux premières places de la poule B, il disputera alors ce week-end un match de barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe/Afrique.

Les résultats de mercredi à Siauliai

Danemark bat Luxembourg 2-1

Eléonora Molinaro (LUX, 874) bat Emilie Francati (DEN, 679) 6-3, 3-6, 6-1



Karen Barritza (DEN, 396) bat Mandy Minella (LUX, 67) 6-2, 7-6 (2)

Karen Barritza/Emilie Francati (DEN) battent Mandy Minella/Claudine Schaul (LUX) 6-4, 7-6 (4)



Lituanie bat Egypte 2-1