(JFC). - Battue (1-2) mercredi en entrée contre la Danemark, l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup s'est magistralement reprise ce jeudi en dominant facilement (3-0) la Lituanie sur ses terres (à Siauliai) dans la poule B du groupe II de la zone Europe/Afrique. Dernier écueil à franchir vendredi: l'Egypte, pour espérer disputer le barrage en vue de la promotion dans le groupe I.

Après sa défaite malheureuse (1-2) subie contre le Danemark en ouverture mercredi, l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup, emmenée par sa capitaine, Anne Kremer, poursuivait ce jeudi à Siauliai (nord de la Lituanie) son parcours dans la poule B du groupe II de la zone Europe/Afrique. Au menu: l'équipe locale, la Lituanie (WR 57).



Comme elle l'avait déjà fait la veille contre le Danemark, Eléonora Molinaro (16 ans WTA 874), la n°2 luxembourgeoise, a remporté son match de simple, en ouverture du débat contre la formation balte. Sauf que là où la droitière du TC Arquebusiers avait sué sang et eau pour émerger en trois manches contre le Danemark, Molinaro n'a cette fois fait qu'une simple bouchée de Paulina Bakaite (18 ans). Un premier set (6-1) expédié en 21 minutes, puis un second plus serré (6-4), mais parfaitement maîtrisé, pour une victoire finalement aisée, scellée en 57 minutes, et un premier point dans l'escarcelle de la bande à Kremer.

Cette fois, Minella avait faim



Bien mieux en jambes que la veille (elle avait été battue en deux sets par la... n°396 mondiale!), Mandy Minella (31 ans, WTA 67) investissait ensuite le court en dur de la Siauliai Tennis School avec la ferme intention de ne plus se laisser piéger. Et la pauvre Joana Eidukonyte (22 ans, WTA 714) d'en subir cruellement les frais... Résultat: un 6-0, 6-3, ficelé en 1 heure chrono. malgé un petit relâchement en fin de match dû à une douleur costale qui a d'ailleurs nécessité un temps mort médical. Reste à voir à présent si Minella sera en mesure de s'aligner vendredi contre l'Egypte...

La victoire luxembourgeoise étant acquise après les deux simples, le match de double ne comptait dès lors plus que pour l'honneur et pour fixer les chiffres finaux du débat. Et, histoire de clôturer la rencontre sur un sans-faute parfait, Eléonora Molinaro et Claudine Schaul ont mis un point d'honneur à l'emporter en deux sets (6-2, 6-1 en 53 minutes) face à la paire Gabija Druteikaite/Gerda Zykute.



Si l'équipe luxembourgeoise (WR 73) domine l'Egypte (WR 63) ce vendredi, elle devrait terminer à l'une des deux premières places de la poule B, et disputerait alors ce week-end un match de barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe/Afrique, face à une nation classée dans les deux premières de la poule A, qui pourrait être la Slovénie (WR 80), la Suède (WR 50), voire la Norvège (WR 68).

Les résultats de la poule B



Jeudi

Luxembourg bat Lituanie 3-0



Eléonora Molinaro (LUX, 874) bat Paulina Bakaite (LTU) 6-1, 6-4

Mandy Minella (LUX, 67) bat Joana Eidukonyte (LTU, 714) 6-0, 6-3

Eléonora Molinaro/Claudine Schaul (LUX) battent Gabija Druteikaite/Gerda Zykute (LTU) 6-2, 6-1



Danemark bat Egypte 2-1

Joués mercredi



Danemark bat Luxembourg 2-1

Lituanie bat Egypte 2-1

Au programme ce vendredi (à partir de 10 heures)



Luxembourg - Egypte

Lituanie - Danemark



Le classement de la poule B

1. Danemark 2 victoires

2. Luxembourg 1 victoire

3. Lituanie 1 victoire

4. Egypte 0 victoire

NDLR: les deux premiers sont qualifiés pour disputer le barrage / promotion vers le groupe I de la zone Europe/Afrique face aux deux premiers de la poule A