Buteur à Saint-Etienne (2-2), mais aussi au cœur des deux buts encaissés par sa formation dans le Forez, Simon Falette (25 ans), fera partie des remparts messins face à Bastia ce vendredi (19h). Les hommes de Philippe Hinschberger s’apprêtent à disputer l’un des premiers tournants de leur fin de saison.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Simon, le FC Metz a réalisé une belle prestation à Saint-Etienne dimanche dernier. Partagez-vous notre sentiment?

Oui, nous avons fait un bon match, surtout dans la maîtrise, et nous avons été bien mieux que lors de nos dernières rencontres à l’extérieur, même si, au final, il nous manque le fait d’enregistrer un résultat très positif dans le Forez. L’apport de Yann Jouffre et Renaud Cohade au sein du milieu de terrain est important, car ils ont déjà joué ensemble et il existe des automatismes entre eux qui nous ont fait du bien. Ce sont deux éléments techniques, qui ont été recrutés à la base pour jouer et aider le FC Metz à se maintenir en Ligue 1. Avec eux, cela fait du bon boulot.

Vous avez eu la chance et la joie d’inscrire le but qui a propulsé votre formation en tête en seconde période (2-1, 68e)…

J’étais déçu d’encaisser cette égalisation de Beric (1-1, 53e), car je me suis fait éliminer sur ce duel, ce n’est pas dans mes habitudes, mais je pense avoir mal géré cette situation. Au départ de l’action, j’aurais dû me placer derrière lui et non devant, mais il se libère, me «crochète» et je n’ai pas voulu faire faute: il ajuste un «pointu» et le ballon finit dans le but de Thomas Didillon. Après, j’ai effectivement eu la joie de marquer: je me suis retrouvé au second poteau, alors que ce n’était pas là que je devais être théoriquement. Je m’entends très bien avec Ivan Balliu, je savais qu’il allait centrer fort et de belle manière. J’en ai profité pour inscrire mon troisième but de la saison. J’aurais préféré ne pas marquer et gagner! C’est rare pour un défenseur axial de se retrouver en position d’avant-centre, mais j’ai senti le «truc»

A Saint-Etienne, votre formation a encaissé un but à la 95e minute de jeu. Comme le PSG face à Barcelone quelques jours plus tôt (1-6). Avez-vous eu cette image à l’esprit?

Sur l’égalisation de Perrin (2-2, 95e), j’ai trois joueurs au marquage, le match était terminé, il suffisait pour nous de sortir le ballon. Il y a eu une grande frustration dans le groupe, car face aux Stéphanois, nous avons su nous créer plusieurs opportunités pour inscrire ce but de plus qui nous aurait offert la victoire. J’ai regardé Barcelone-PSG en compagnie de Cheick Doukouré, et dès la fin du match dans le Chaudron, il m’a dit qu’il avait directement repensé au 6e but encaissé par les Parisiens. Oui, comme face à Rennes (1-1) à Saint-Symphorien, nous perdons le bénéfice d’un succès dans les dernières secondes. La déception a été forte, car nous aurions pu compter sur un petit matelas.

Bastia arrive à Saint-Symphorien ce vendredi (30e journée). Comment appréhendez-vous cette rencontre?

Il nous faut absolument remporter cette partie. Les Corses prennent des cartons rouges en ce moment, mérités ou non, ce n’est pas à moi de juger, ce que je sais par contre c’est que nous allons devoir être costauds défensivement, car nous avons démontré que nous sommes capables de marquer à chaque partie. Nous voulons prendre des points pour aborder les matches face à Lyon, Bordeaux ou le PSG de manière plus sereine. Face aux Bastiais, nous voulons aller vite vers l’avant et nous montrer solides en défense. C’est un match important, et nous voulons le réussir devant nos supporters que nous souhaitons être nombreux et derrière nous.

Après la partie face aux Corses, vous allez pouvoir bénéficier d’une longue pause jusqu’au match face à Lyon (5 Avril). Est-ce une raison supplémentaire de ne pas s’économiser ce vendredi?

Mais, nous jouons tous les matches à fond! Nous avons beaucoup couru dimanche à Saint-Etienne, où je crois que nous avons réalisé un match complet. Il va falloir s’en servir dès ce vendredi, puis face à des concurrents directs que sont Caen (15 avril) et Nancy (29). On ne va pas calculer, et nous avons envie de faire un gros match pour bien passer cette trêve.