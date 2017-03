Le FC Metz reçoit Bastia ce vendredi (19h) pour un match à fort enjeu et aux émotions vives garanties. Les joueurs de Philippe Hinschberger possèdent leur avenir entre leurs pieds et un succès permettrait de prendre une bonne distance avec le club corse. Défaite interdite!

Propos recueillis par Hervé Kuc

Philippe, que retenez-vous de la prestation de vos joueurs à Saint-Etienne (2-2)?

C’est dans la continuité de nos dernières prestations. Nous sommes meilleurs dans notre jeu de possession du ballon depuis quelques rencontres, et nous arrivons souvent à nous créer cinq ou six occasions nettes devant le but adverse. Maintenant, il y a des moments du match à gérer, comme à Saint-Etienne, où nous avons le ballon pour nous avec une touche dans le camp de l’adversaire avant de prendre ce dernier but. Il nous a manqué dix secondes dans le Forez, mais nous n’allons pas faire une fixation sur le temps additionnel. Malgré tout, ça fait mal de prendre ce but à la 95e minute et nous en avons pas mal discuté avec les joueurs: Simon Falette est tout seul autour de trois Stéphanois, je veux bien «taper» sur Simon, mais il aurait fallu qu’il soit épaulé par deux ou trois autres garçons. Notre gardien, Thomas Didillon, a aussi eu une mauvaise inspiration, il a voulu nous donner un coup de main, mais il a mal lu la trajectoire de la balle. Sur ce coup, nous n’avons pas été bons et j’ai bien analysé tout ça: il nous a manqué dix secondes, car l’arbitre a sifflé ce coup franc à la 93e minute et cinquante secondes!

En attaque, Cheick Diabaté a su peser sur la défense adverse. Etes-vous d’accord avec ce constat?

Cheick, même quand on lui envoie des ballons compliqués, il est là, il est dans ce rôle de fixateur, de point d’ancrage, qui nous fait beaucoup de bien. Il faut que nous parvenions à mieux le servir, car il sait bien conserver le ballon. Mais, ce n’est pas parce qu’il fait deux mètres de haut que nous devons lui envoyer des ballons à deux mètres cinquante de hauteur, si on le fait à un mètre quatre-vingt c’est poitrine pour lui et c’est mieux aussi. C’est quelque chose qu’on ne fait pas forcément bien encore.

Que pensez-vous de la formation bastiaise, que vous affrontez ce vendredi?



Bastia est comme nous: c’est une équipe à la recherche de points, et elle va venir pour faire son match. Ne me parlez pas des absences de leur côté! Il ne faut pas tenir compte de tout ça, nous aussi nous avions des absents cette saison. Les Corses ont réussi à remporter deux matches à l’extérieur, ils sont très bons, très rapides. Allan Saint-Maximin? C’est un détonateur, on a payé au match aller pour le savoir, on le connaissait, les alertes étaient lancées. Les Bastiais vont vendre chèrement leur peau, car sur l’aspect offensif, notre adversaire possède des ressources. Nous, on a absolument besoin du soutien de nos supporters, d’un public nombreux, j’espère que Saint-Symphorien sera rempli. Nous sommes frustrés par rapport à nos deux dernières rencontres face à Rennes (1-1) et Saint-Etienne (2-2). Ce vendredi, mes joueurs doivent rester calmes et bien se concentrer sur leurs missions respectives.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (16e, 32 points) accueille le SC Bastia (19e, 25) pour une partie traditionnellement dénommée comme étant «un match à six points». Oui, l’enjeu est énorme pour les deux formations, à la lutte pour préserver leur place en Ligue 1. «C’est un match très important», a sobrement justifié le technicien mosellan ce mercredi, juste avant la livraison du nouveau bus (400.000 euros) qui transportera les Mosellans aux quatre coins de la France. A l’aller, les Corses avaient su appuyer aux bons moments pour désarçonner l’ensemble grenat (2-0, 17e journée), et Allan Saint-Maximin avait fait étalage de son fort potentiel. Cette fois, les Messins sont prévenus et Philippe Hinschberger dispose d’un groupe homogène et de qualité même si Ismaïla Sarr (cuisse) est incertain.

Le groupe probable

Didillon et Oberhauser; Balliu, Bisevac, Falette, Milan, Assou-Ekotto, Signorino (?); Diagne, Mandjeck, Doukouré, Lejeune, Mollet, Cohade, Jouffre, Sarr (?), Nguette; Diabaté, Erding.

Le «prono» de la rédaction

Messins et Corses ne vont se faire aucun cadeau sur la pelouse de Saint-Symphorien ce vendredi! Disputée et engagée, la partie devrait sourire à l’équipe la plus tenace et la mieux organisée. Notre pronostic (en guise de souhait): 2 à 1 en faveur du FC Metz.