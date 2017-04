Le FC Metz accueille Lyon ce mercredi (19h) en étant privé de six éléments d’importance. Les joueurs alignés par Philippe Hinschberger vont devoir multiplier les efforts et afficher des qualités morales hautes pour s’en sortir. Chris Philipps devrait débuter la rencontre.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Philippe, comment se présente le rendez-vous face aux Lyonnais?

Diagne et Diabaté n’étaient pas là en décembre donc ils ne joueront pas ce mercredi car ils ne sont pas qualifiés. Assou-Ekotto et Doukouré sont suspendus, Sarr et Jouffre sont blessés tandis que Vion n’est pas encore prêt physiquement. Après le succès face à Bastia (1-0), nous avons laissé souffler les garçons et parfois nous étions onze professionnels à l’entraînement après le départ en sélection de certains de nos éléments. Nous avons fait un bon match amical face au Standard de Liège (2-2) et nous restons sur de bonnes séances d’entraînement pour recevoir Lyon dans de bonnes conditions.

Redoutez-vous cette «reprise» de la compétition?

Nous redoutons un peu l’environnement du match: on organise une rencontre de Ligue 1 sans spectateurs alors que beaucoup voulaient y assister. Erding, Philipps et Rivierez ont pu jouer face au Standard et potentiellement ils peuvent débuter face à l’OL, tout comme Opa Nguette qui retrouve des couleurs. Chris Philipps, qui est la plaque tournante de la sélection luxembourgeoises sait qu’il peut débuter face aux Lyonnais. J’ai regardé Lyon face aux Rennais (1-1): c’est une équipe qui recherche Lacazette et qui crée des décalages. Mais, je n’ai pas eu besoin d’être sur mon canapé et de les voir jouer pour bien les connaître. Nous les avons déjà rencontrés à deux reprises cette saison.

Considérez-vous la venue de l’OL comme une « rencontre bonus »?

Nous en possédons deux effectivement car nous recevrons le PSG le 18 avril. Les autres formations de L1 ne joueront pas et nous avons donc la possibilité d’avancer. On peut prendre deux points ou zéro, ça on n’en sait rien. Nous avons réussi à balayer notre frustration vécue face à Rennes (1-1) puis à Saint-Etienne (2-2) en distançant Bastia (1-0). Là, ce mercredi, les joueurs doivent monter sur la pelouse en étant gonflés à bloc.

Que vous inspire le fait de jouer à huis clos?

Un match à huis clos, c’est une basse-cour, tout le monde parle et on entend tout. Ce sont surtout les caméras et les micros qui vont se régaler. On ne va pas s’attarder sur ce point précis, nous aurons suffisamment à nous occuper de notre équipe. C’est une première pour moi, en tant qu’entraîneur ou joueur je n’ai jamais connu cette situation. Nous avons envie de laver l’affront du match-aller (0-5) et de réussir un bon résultat. On a oublié la rencontre de début décembre (1-0 match arrêté), les pétards et on a récupéré nos points. C’est le côté sportif qui va pouvoir maintenant s’exprimer.

La vidéo a œuvré lors de France - Espagne (0-2). Qu’en pensez-vous?

Je trouve qu’on décide des choses sans demander l’avis de ceux qui sont directement concernés. Sans la vidéo, le score du match entre la France et l’Espagne n’aurait pas été le même. La technologie doit nous aider au regard des sommes d’argent investies. Je suis hyper favorable à la vidéo, surtout pour les «petites» équipes, car même en Coupe d’Europe et avec cinq arbitres, on s’aperçoit que cela ne change pas beaucoup. J’aurais juste aimé que les acteurs du football soient consultés.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (14e, 35 points) reçoit Lyon (4e, 51) avec l’envie d’accentuer son avance sur le 18e au général (Nancy, 28). Il va falloir une grosse dose d’énergie, de la ténacité et un certain talent à la formation qui sera alignée par Hinschberger, qui a choisi de convoquer dix-neuf joueurs, pour contenir une équipe adverse qui peut se montrer impitoyable offensivement.



Le groupe: Didillon et Kawashima ; Rivierez, Balliu, Milan, Falette, Bisevac, Signorino, Udol ; Philipps, Mandjeck, Lejeune, Mollet, Goudiaby, Cohade, Nguette, Hein; Erding, Mathis.

Le «prono» de la rédaction. Amputé de six joueurs d’influence, le FC Metz se présente de manière sacrément désarmée face à l’OL. Les hommes de Philippe Hinschberger vont avoir du mal à s’en sortir indemnes. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Lyon.