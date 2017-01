Sérieux et appliqué devant Montpellier (2-0), le capitaine Guido Milan conduira la défense messine ce samedi à Angers (22e journée, 20h). Un déplacement périlleux avant d’accueillir Marseille (3 février) puis Dijon (8). Le FC Metz aborde une période cruciale de sa saison.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Guido, le FC Metz reste sur deux bonnes prestations à Nice (0-0) et face à Montpellier (2-0). Qu’en pensez-vous?

Oui, nous avons bien démarré cette année 2017; maintenant, il va falloir s’attendre à un match différent à Angers ce samedi. A Nice, nous avions été solides tout en allant rapidement devant le but adverse et nous avons su confirmer cela devant Montpellier (2-0). C’est une bonne base sur laquelle nous devons nous appuyer, mais il reste encore beaucoup de rencontres à disputer.

Face à Montpellier, votre équipe a fourni une bonne première période, puis a éprouvé des difficultés. Pourquoi?

C’est exact, nous avons produit une première période très intéressante: toute l’équipe a su faire de bonnes actions, nous avons eu la maitrise du ballon, mais ensuite notre adversaire a réagi, et le FC Metz a également baissé de rythme. Le plus important était ce succès pour confirmer le bon travail effectué à Nice (0-0). Cela faisait plus de quatre mois que nous n’avions pas gagné à Saint-Symphorien. Personnellement, j’ai apprécié les quatre jours passés à Nice en stage, cela a permis de créer une bonne dynamique et de se parler.

Votre formation se déplace à Angers ce samedi. Abordez-vous cette partie en position de force?

Les Angevins aiment le combat et, comme nous, ils vont jouer le maintien. Cela sera un beau combat. Angers a pas mal d’absents, mais nous ne partons avec aucun avantage sur eux, car ils vont tout donner pour nous dépasser au classement. Aujourd’hui, en Ligue 1, n’importe quelle équipe peut gagner contre n’importe qui. Nous sommes prêts, nous avons bien travaillé cette semaine, et nous allons tout donner pour ramener quelque chose de ce déplacement. Le plus important pour nous est de prendre des points.

Angers fait vient de faire jouer son défenseur Mateo Pavlovic (26 ans, 1,94 m) en attaque. Cela peut-t-il changer votre approche de la rencontre?

J’ai vu tout le match face à Saint-Etienne, il a super bien joué et a même marqué malgré la défaite de son équipe (1-2). Il a été formé comme attaquant, mais il évolue en défense: il est costaud, Angers le fait jouer devant, car cette formation a beaucoup de blessés et n’a pas d’autres choix. Nous allons devoir être attentifs, car Angers s’applique sur les coups de pied arrêtés et s’appuie sur un jeu physique. Personnellement, j’estime que ce n’est pas mon rôle de jouer en attaque, je reste à ma place et je veux faire le maximum à mon poste. Quand Philippe Hinschberger me demande de partir devant, c’est que c’est un mauvais signe, c’est le dernier choix.

Le FC Metz va pouvoir s’appuyer sur Erding et Diabaté, deux attaquants d’expérience…

C’est bien pour nous et c’est bien pour Philippe Hinschberger d’avoir le choix. Kevin Lejeune et Yann Jouffre reviennent aussi au sein du milieu de terrain. Ce sont des joueurs importants, ce sont des cadres. Tout le monde s’est remis en question car notre première partie de saison n’était pas satisfaisante. On s’accroche tous et on s’est dit qu’en 2017, il fallait partir fort en ce début d’année. Il faut poursuivre sur cette voie.

Aucun but encaissé lors des deux dernières parties: le FC Metz at-il retrouvé une stabilité défensive?

Il faut faire attention, car au cours de la phase aller, nous avions déjà réussi à fournir trois rencontres de rang sans encaisser de but (Angers, Nantes et Dijon), mais ensuite ce fut la catastrophe! Nous avons donc déjà un mauvais souvenir, il faut s’en souvenir, ne pas le répéter, continuer à faire des efforts ensemble et avancer.

Après ce déplacement angevin, vous recevrez deux fois de rang: Marseille et Dijon. Est-ce une période cruciale?

Nous avons une bonne connexion avec nos supporters et je pense qu’ils ont été satisfaits de nous lors des deux dernières parties. Le plus important est le premier pas à Angers et ensuite on avisera la venue de Marseille. A Saint-Symphorien, l’appui de notre public sera très important pour espérer remporter ces deux matches.