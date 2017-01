Tonique et influent face à Nice (0-0), Florent Mollet (25 ans) devrait être dans le onze de départ lors de la réception de Montpellier ce samedi (20h). Le FC Metz (20e, 18 points) a une obligation de succès s’il veut mener à bien son opération maintien.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Florent, des températures hivernales se sont installées en Moselle. A l’entraînement, quelle est votre méthode pour lutter contre le froid?

On essaye de bien s’habiller, lors de l’échauffement on travaille sur les articulations et ensuite, durant la séance, on a bien chaud. Mettre les gants, le bonnet et ensuite, c’est parti. Je n’aime pas trop le froid et celui qui dit aimer ça, il est un peu bizarre. On s’entraîne cette semaine à partir de 14h30 et cela nous permet de bénéficier de quelques heures de sommeil de plus. Pour moi, ce changement d’horaire ne me dérange nullement.

A Nice, avez-vous été satisfait de votre prestation personnelle?

Oui, c’est l’un des premiers matches où j’ai vraiment pris du plaisir sur le terrain. On a eu des séquences où nous avons su bien jouer au ballon, nous avons montré un beau visage, et je me suis bien trouvé avec mes partenaires. Nous avons fait un bon match dans l’ensemble, on ramène un bon point de ce déplacement même si nous aurions pu en ramener deux de plus. C’est bien pour la suite, et nous devons continuer dans cette voie. Nice était diminué mais un joueur comme Koziello était titulaire la saison dernière, et lui n’est pas n’importe qui.

Est-ce un résultat rassurant?

Nous avons retrouvé l’équipe de Metz que tout le monde veut voir: nous avons su être compacts, difficiles à manœuvrer et malgré le potentiel offensif de Nice, nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions. Nous avons des joueurs pour marquer des buts, cela va venir mais il faut être plus réaliste devant le but adverse, il faut avoir une «attitude de tueur». Défensivement, nous avons retrouvé un allant, quelque chose de solide et il faudra s’en servir pour les rencontres qui arrivent.

Vous avez évolué sur le flanc gauche du milieu de terrain mosellan. Est-ce un poste qui vous séduit?

Personnellement, je préfère évoluer dans l’axe, je l’ai toujours dit et je le dirai toujours. J’ai grandi, j’ai pris de la maturité et maintenant je suis moins «boudeur» quand on me fait jouer sur le côté, parce que je sais aussi que je peux le faire. C’est sûr que je suis plus attiré par une fonction axiale, lorsque j’ai le ballon je reviens dans ce secteur de jeu. J’en ai parlé avec Philippe Hinschberger qui m’a dit qu’il était persuadé que je pouvais m’imposer sur le côté gauche, alors je donne le maximum. Je suis à la disposition de l’entraineur et mon cas passe après le maintien du club: chaque joueur doit donner le maximum quelle que soit sa position sur le terrain.

Le maintien du FC Metz en Ligue 1 passe-t-il obligatoirement par un succès devant Montpellier?

Il va être vital de gagner à domicile, cela fait un long moment que cela ne nous est pas arrivé. L’objectif, c’est la victoire et nous ne parlons pas d’autre chose. On retrouve un peu tout l’effectif puisque les blessés reviennent progressivement. Nous sommes chez nous et nous allons devoir avoir le monopole du ballon, nous créer des opportunités et réaliser la même production défensive qu’à Nice, c’est de cette façon que nous allons pouvoir remporter des matches. Il faudra également réussir un bon résultat à Angers lors de la prochaine journée, ces deux matches peuvent nous permettre de nous relancer.

Peut-on dire qu’à partir de maintenant chaque point amassé va valoir très cher?

Cela va être compliqué jusqu’au bout et on constate qu’il y a huit équipes (à partir de Lille, 13e avec 22 points) qui se tiennent de près. On va jouer un mini-championnat avec ces formations et c’est face à ces équipes-là qu’il faudra tout faire pour vaincre. Lorient (19e, 18) et Nantes (14e, 22) commencent un peu à relever la tête, et le FC Metz doit en faire de même. Nous allons devoir nous imposer face à Montpellier, Angers, Lorient et Caen mais surtout ne pas perdre ces parties. Ensuite, face aux grosses cylindrées de la Ligue 1, on fera ce qu’on peut.