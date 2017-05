Le FC Metz s’en va défier Lille ce samedi (20h). Un déplacement délicat, mais qui va se faire sans pression aucune pour les hommes de Philippe Hinschberger. En cas de succès, le maintien sera assuré, sinon, il faudra tendre l’oreille en direction des concurrents directs puis accueillir Toulouse le 14 mai. Thierry Pauk préface le déplacement grenat dans le Nord.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Thierry, avez-vous vibré lors du derby lorrain (2 à 1 en faveur du FC Metz)?

Oui, bien sûr! Comment ne pas vibrer lorsque les acteurs vous offrent de telles émotions? Les joueurs du FC Metz nous ont procuré de vraies sensations, mais Nancy a su également être au rendez-vous. J’ai aimé l’engagement des Messins, leur implication, et la communication qu’ils ont su avoir entre eux sur la pelouse. A mon sens, les hommes de Philippe Hinschberger ont prouvé face à l’ASNL qu’ils voulaient vraiment laisser le club dans une bonne situation. J’ai assisté à un derby-spectacle et j’ai beaucoup aimé.

Que pensez-vous d’Ismaïla Sarr (19 ans)? D’après vous, combien vaut-il?

Combien vaut-il? Je n’en sais absolument rien, et pour le moment j’estime que l’on ne peut pas chiffrer sa véritable valeur. Laissons-le poursuivre encore pendant quelques saisons sa formation. Il possède de belles qualités physiques, c’est un athlète, une vraie découverte: le FC Metz doit être heureux de l’avoir dans ses rangs ces derniers temps. Mais, il a encore un chemin tactique et collectif à parcourir pour confirmer au plus haut niveau. Pour le moment, il a montré, mais n’a encore rien prouvé.

Les Messins se rendent à Lille (36e journée) ce samedi (20h). Etes-vous confiant?

Non, car les Lillois sont en forme et ont, semble-t-il, trouvé la bonne carburation. Le LOSC va vouloir faire plaisir à son public et finir le mieux possible son parcours en Ligue 1. Du côté du FC Metz, il ne faut pas oublier que certaines difficultés sont encore présentes. C’est un nouveau challenge qui s’offre aux Messins, et jusqu’à présent, ils ont eu beaucoup de difficultés à enchaîner et à réaliser une série de succès.

Le maintien grenat en Ligue 1 ne sera donc pas officiel ce samedi soir?



Il faudra très certainement regarder les résultats des autres formations concernées par le maintien pour le savoir. Si les Messins venaient à s’incliner face aux Lillois, il faudrait donc attendre la venue de Toulouse (dimanche 14 mai) pour célébrer ce que tout le monde leur souhaite.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (15e, 39 points) se rend à Lille (11e, 43) avec beaucoup moins de poids sur les épaules depuis son succès dans le derby. Les hommes de Philippe Hinschberger ne sont pas encore officiellement maintenus, mais en cas de succès dans le Nord, l’affaire serait entendue. A l’aller (1re journée), les Messins avaient attendu les derniers instants (penalty de Jouffre, 88e) pour prendre la mesure d’un adversaire trop tendre à l’époque (3-2, doublé de Mevlüt Erding). Neuf mois plus tard, la donne a changé: les Dogues restent sur deux succès aisés face à Guingamp et Montpellier (3-0), qui leur offrent le plein de super avant la venue des Mosellans. En juin prochain, Marcelo Bielsa débarquera au LOSC avec des ambitions bien plus importantes cette fois. Ce samedi (20h), le FC Metz devrait évoluer dans une configuration plus ou moins semblable à celle vue face à Nancy, en attendant que Jouffre et Erding ne reviennent finir une saison très compliquée pour tous les deux.

Le groupe probable

Kawashima et Didillon; Balliu, Falette, Bisevac, Milan, Diagne, Assou-Ekotto, Rivierez; Mandjeck, Doukouré, Jouffre (?), Mollet, Cohade, Sarr, Nguette; Diabaté, Vion, Erding (?).

Le «prono» de la rédaction

Les Lillois ont retrouvé la forme et les Messins savent qu’ils vont devoir travailler fort pour décrocher un résultat favorable. Notre pronostic: 1 à 0 en faveur des Lillois.