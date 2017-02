(JFC). - La FLF et le sélectionneur national Luc Holtz ont concocté un... quatrième match amical pour l'équipe nationale A en ce début d'année. En plus de Charleroi (ce mercredi à Pétange), l'Union Saint-Gilloise (le 8 mars à Koerich) et le Cap-Vert (le 28 mars à Hesperange), les Roude Léiwen affronteront les Belges du Standard de Liège le 21 mars à 19 heures à Ettelbruck.

Ouf, n'en jetez plus! Luc Holtz est plus que comblé: "son" équipe nationale aura trois fois l'occasion de fourbir ses armes et d'aiguiser ses automatismes avant l'important rendez-vous contre la France en éliminatoires du Mondial 2018, le 25 mars au stade Josy Barthel.

Si les internationaux - ou du moins, pour une large majorité, ceux évoluant au pays -, se retrouvent ce mercredi (17h à Pétange) pour affronter le Sporting de Charleroi et disputeront une deuxième joute amicale le mercredi 8 mars à 19 heures à Koerich contre l'Union Saint-Gilloise (D1B belge), ils s'ébroueront encore face à une... troisième formation belge, en l'occurrence le Standard de Liège le mardi 21 mars à 19 heures au stade du Deich à Ettelbruck.

A quatre jours de défier les Bleus, les Roude Léiwen se frotteront donc à la très populaire équipe liégeoise, actuellement en délicatesse en championnat de Belgique, avec une pauvre neuvième place au classement (36 pts en 25 matches), et qui lutte désespérément pour se faire une place dans les play-offs I, qui réunissent les six premiers.

Inutile de rappeler que le Standard de Liège compte de nombreux supporters au Luxembourg, ainsi qu'en province de Luxembourg, et que ce débat amical risque d'attirer pas mal de monde au Deich face à l'ancien club des Guy Hellers, Jeff Saibene, Louis Pilot, Paul Philipp, René Peters et... Anthony Moris.