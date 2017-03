Le Cap-Vert a puni une sélection luxembourgeoise transparente ce mardi soir à Hesperange (0-2). Auteurs d'une première demi-heure catastrophique, les Lions Rouges ont tout juste relevé la tête pour éviter le pire. Un cruel retour sur terre.

Par Christophe Nadin

Là où certaines nations européennes ont dû céder à la pression des clubs peu enclins à laisser leurs stars un ou deux jours de plus en sélection, le Luxembourg n'avait dû composer qu'avec le lobby du New York City qui a rapatrié Maxime Chanot après le match contre la France.

Il faudra dès lors chercher ailleurs les raisons du naufrage des Lions Rouges face au Cap-Vert ce mardi soir à Hesperange. Le premier en quatre confrontations. Peut-être émettre l'hypothèse d'une décompression certaine après avoir enquiquiné les vice-champions d'Europe. Ou tout simplement reconnaître les limites d'une formation qui peine toujours à faire le jeu.

Le flanc gauche sacrifié

Il n'a pas fallu attendre dix minutes pour voir que rien ne tournait dans cette équipe disposée en 4-4-2. Le problème latent d'équilibre faisait rapidement tanguer la barque rouge qui prenait l'eau sur le premier corner capverdien. Une déviation de la tête, un centre tir et le flair de Barros torpillaient une première fois Schon (0-1, 8e).

La seconde sanction tombait à la 23e minute lorsque Tavares enrhumait le flanc gauche local pour croiser une frappe gagnante (0-2). C'était encore tôt dans la partie, mais déjà trop tard pour le tandem Carlson - Bohnert condamné sur l'autel de la vitesse et sorti à la demi-heure.

Des mesures radicales qui correspondaient au retour à la surface de la sélection luxembourgeoise surprise aussi par cette équipe africaine tonique, athlétique et très efficace en reconversion offensive.

Le dernier quart d'heure du premier acte était davantage équilibré. Malget avait glissé à gauche, Rodrigues avait relayé Bohnert sur le même côté et Mahmutovic était venu épauler Martins en charnière centrale.

Le Luxembourg respirait, s'enhardissait, centrait, mais ne trouvait aucun point de chute. Turpel et Joachim traversant le premier acte de façon transparente.

Joachim se heurte à Dias

L'injection de sang-neuf à la pause avec les arrivées de Da Mota et Bensi n'avaient qu'un effet placebo. Les bonnes intentions luxembourgeoises se heurtaient à la sérénité capverdienne.

Repue, l'équipe insulaire pratiquait le contre avec peu de réussite, ce qui conduisit le match vers une impasse certaine qu'une volée sur la transversale de Joachim puis une frappe du droit de Malget non cadrée auraient pu empêcher.



Joachim aurait pu finalement atténuer le score mais Dias sortait brillamment le penalty de l'attaquant du Lierse à une petite dizaine de minutes de la fin. Mais le Luxembourg méritait à peine cette consolation.



L'homme du match. Le bon niveau, il connaît. La remise en question avant chaque partie aussi. Sur sa lancée de sa bonne sortie contre la France, Laurent Jans s'est une nouvelle fois montré à la hauteur du rendez-vous. L'un des seuls dans ce cas avec un Kevin Malget qui prend de l'assurance au fil des sorties. Une question de mentalité aussi.



Le fait du match. Il faudra s'en relever! On gardera longtemps cette image de Dirk Carlson effondré sur le banc de touche à la demi-heure. Le Pétangeois vient de faire les frais d'une entame de match calamiteuse. Florian Bohnert est logé à même enseigne. Comment digère-ton ça à 18 et 19 ans?

Mahmutovic tente d'endiguer la progression de Mendes.

Photo: Fabrizio Munisso

Luxembourg - Cap-Vert 0-2



Stade Alphonse Theis, pelouse en excellent état, arbitrage de M. McLaughlin (IRL) assisté par MM. Lynch et Dynan, 2.096 spectateurs payants. Mi-temps: 0-2.



Evolution du score: 0-1 Barros (8e), 0-2 J. Tavares (23e).



Corners: 3 (2+1) pour le Luxembourg; 2 (2+0) pour le Cap-Vert.



Cartons jaunes: Hall (76e, tacle sur H. Tavares) au Luxembourg; Rocha (19e, accroche Turpel) au Cap-Vert.



LUXEMBOURG: Schon; Jans, Martins (72e Hall), Malget, Carlson (30e Mahmutovic); Mutsch (cap.), Gerson (68e Deville), Philipps (46e Da Mota), Bohnert (30e Rodrigues); Turpel (46e Bensi), Joachim.

Joueurs non-alignés: Czekanowicz, V. Thill, Veiga et Matias.



Sélectionneur: Luc Holtz.

CAP-VERT: Dias; Almeida, Barros (64e Semedo), Varela, Macedo; Rocha (54e H. Tavares), Rodrigues, Soares (cap.) (89e Fernandes); Rodrigues (79e Miranda), Mendes (85e Cabral), J. Tavares (64e Alvarenga).

Joueurs non-alignés: Graça, Rosario, Ramos, Nascimento.

Sélectionneur: Lucio Antunes.

Les internationaux ont eu une pensée émue pour leur ancien coéquipier Ben Payal qui a perdu son papa.

Photo: Ben Majerus

Luc Holtz: "A 50% d'intensité"



Luc Holtz: "Pendant 60 minutes, on n'était mentalement et physiquement pas bien. Il n'y avait pas de situation où l'on pouvait rivaliser avec l'adversaire. On était trop lent offensivement et défensivement et sans agressivité. Dans tous les domaines, on était à 50 % d'intensité par rapport à samedi. Or l'intensité fait tout dans le football. On a montré plus de coeur, d'envie et de rythme après la 60e minute mais malheureusement on n'a pas concrétisé nos occasions. Je peux comprendre que les gars qui ont joué le match samedi ne sont pas das les meilleures conditions mais c'est moins compréhensible chez ceux qui n'ont pas joué. Les deux joueurs du côté gauche avaient de gros problèmes, surtout athlétiquement. Mentalement ce n'est pas gai de sortir après 30 minutes mais c'était mon job de les sortir. Par après, on a été beaucoup plus solide dans les duels et dans les transitions offensives. La principale satisfaction c'est la réaction d'orgueil dans la dernière demi-heure avec des déplacements très intéressants. Individuellement, Mahmutovic et Mutsch étaient très corrects. Malget a joué son rôle qu'on lui connaît: solide et costaud. Enfin, Bensi et Da Mota ont été solides quand ils sont entrés. On a vu qu'on pouvait s'appuyer sur eux."