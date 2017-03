Ce samedi (20h45) au stade Josy Barthel, le Luxembourg (6e, 1 pt) accueille l'authentique épouvantail du groupe A, la France (1er, 10 pts), finaliste du dernier Euro, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Avec l'ambition de montrer son savoir-faire et le souci que la fête ne vire pas au cauchemar...

Par Jean-François Colin



Dans une savante gradation, après la réception de la Suède en octobre (0-1), puis des Pays-Bas en novembre (1-3), c'est au tour des Bleus de l'équipe de France de se présenter au stade Josy Barthel ce samedi (20h45), forts de leur statut de finaliste de l'Euro 2016 sur leurs terres, de leur sixième place au ranking mondial de la FIFA (le Luxembourg pointe au... 135e rang) et de leur série en cours de six matches sans défaite depuis l'Euro.

Le souvenir de 2010 et 2011

Alors, pas question ici de ressasser la sempiternelle histoire de David contre Goliath, mais plutôt de se replonger une poignée d'années dans le passé, au moment où Luc Holtz venait à peine de reprendre les rênes de la sélection, pour y puiser l'exemple à suivre. Deux défaites honorables sur le même score (0-2), le 12 octobre 2010 à Metz et le... 25 mars (déjà!) 2011 au Josy Barthel, avaient scellé la double confrontation entre les Roud Léiwen et les Bleus dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2012. Or, à l'époque, l'Ettelbruckois disposait indubitablement de moyens moindres qu'aujourd'hui.



Car, même en faisant fi des Sébastien Thill et Dwayn Holter (non-repris), de Mathias Jänisch (blessé) ou des Aldin Skenderovic et Cédric Sacras, laissés à la disposition de la sélection Espoirs, le groupe de 23 joueurs réunis depuis dimanche à Lipperscheid a fière allure, panachage idéal de jeunesse - six joueurs ont moins de 20 ans - et d'expérience - une moyenne appréciable de 23 sélections -, et pratiquement les deux-tiers (14 sur 23) des éléments évoluant hors frontières.

Au grand complet, le groupe luxembourgeois est motivé à l'extrême à l'heure d'affronter les Bleus

Photo: Chris Karaba

«En novembre contre les Pays-Bas, une autre grosse équipe, il y avait cinq ou six titulaires potentiels absents, et nous les avons tenus en échec pendant une heure, alors pourquoi ne pas envisager la même chose face à la France, alors que tout le monde est sur le pont et que tous les signaux sont au vert», fait remarquer Luc Holtz.

Qui sur les flancs?



Reste à présent à imaginer les ingrédients et le liant de la sauce concoctée par le grand chef Holtz ce soir sur la pelouse du stade Josy Barthel: qui seront les onze titulaires et quelle sera l'animation proposée? La joute toute amicale contre le Standard, mardi à Ettelbruck (défaite 0-1) a livré à cet égard de nombreux enseignements. Le sélectionneur national n'a aucune raison de modifier la défense, gardien de but compris, alignée face aux Liégeois: Moris, Jans, Chanot, Martins, Malget; même si le flanc gauche n'est pas la position favorite du Dudelangeois, on imagine mal Holtz bouleverser son arrière-garde et faire migrer, par exemple, Laurent Jans côté gauche, comme il l'a déjà expérimenté par le passé pour confier le couloir droit au jeune Enes Mahmutovic.

«Je ne suis pas encore décidé sur trois ou quatre positions», affirmait le sélectionneur mardi soir au terme des débats face au Standard. En partant du principe qu'outre le «cinq défensif», la charnière axiale du milieu de terrain Chris Philipps - Lars Gerson est incontournable, tout comme le meilleur buteur de la sélection (10 buts), Aurélien Joachim, en front de bandière, il ne reste donc plus que... trois postes à pourvoir. Ceux occupés mardi par Mario Mutsch et Daniel da Mota sur les flancs, et par Stefano Bensi en attaque ou en soutien d'attaque.

Décevant, lent et emprunté contre le Standard, le capitaine de la sélection, qui s'est depuis complètement rétabli d'un virus l'ayant affecté en début de semaine, doit craindre la concurrence de Gerson Rodrigues, généreux et explosif lors de sa triple apparition en matches amicaux. Mais, même en manque cruel de temps de jeu, Mario Mutsch reste Mario Mutsch, le capitaine des Roud Léiwen avec ses 91 sélections, excipe d'une expérience internationale à nulle autre pareille. Et face à une formation du calibre de la France, on ne se passe pas aussi facilement d'un pareil taulier. Autre alternative sur les flancs: le jeune Florian Bohnert, qui revient toutefois de blessure et accuse un déficit de rythme.

La sélection a bien travaillé, mais toujours dans la bonne humeur, tout au long de la semaine écoulée à Lipperscheid

Photo: Chris Karaba

Enfin, Stefano Bensi devrait être confirmé, quoique peu-être dans un rôle un rien plus en retrait par rapport à mardi, histoire de faire glisser l'animation d'un pur 4-4-2 à un 4-4-1-1 plus compact. Une dernière alternative consisterait à recentrer Mutsch dans une position plus axiale, dans un rôle de mi-n°8, mi-n°10.

Le 4-2-3-1 de Didier Deschamps



En face, le sélectionneur français Didier Deschamps n'envisage bien sûr rien d'autre qu'une victoire. Et large dans les chiffres, si possible, car c'est toujours un plus pour la confiance. Après les deux points abandonnés à Borisov contre la Biélorussie (0-0) en début de campagne, les Bleus n'ont plus rien lâché par la suite, signant un autoritaire et impressionnant sans-faute. Privé de Raphaël Varane et de Paul Pogba, «DD» devrait privilégier un système en 4-2-3-1 tout aussi offensif qu'équilibré.

«Ils sont premiers du groupe, et je pense bien qu'ils finiront premiers, car c'est la meilleure équipe, et ils se poseront ensuite en grands favoris lors du Mondial en Russie», avertit Luc Holtz, mi-admiratif, mi-respectueux.



Et même si, dans son tableau de marche, le sélectionneur n'a sûrement pas prévu de faire fructifier ce samedi le maigre capital d'une unité forgé jusqu'ici, il entend jouer crânement sa chance: «Il ne faut pas rêver: la France aura la possession du ballon», avertit l'Ettelbruckois, «ils vont certainement tenter de mettre un but rapidement. Notre objectif sera de nous montrer solides défensivement, avec le bloc bien en place, et surtout jouer avec le plus de précision possible. Car chez eux, le danger viendra de partout, avec des joueurs agressifs et intelligents. Nous devrons afficher une confiance et un courage identiques à nos derniers matches. Maintenant, c'est la France en face, et on sait très bien que le score pourrait aussi être de 0-4 ou 0-5 à la mi-temps!»

Devant le gardien de Tottenham Hugo Lloris, on devrait retrouver, de droite à gauche, le Monégasque Djibril Sidibé, Samuel Umtiti (FC Barcelone), Laurent Koscielny (Arsenal) et le Parisien Layvin Kurzawa qui devrait avoir la préséance sur le Monégasque Benjamin Mendy.



En milieu récupérateur, au côté de N'Golo Kanté, de Chelsea, Deschamps aura le choix entre les deux coéquipiers du PSG Adrien Rabiot et Blaise Matuidi, ce dernier paraissant tenir la corde.

Mbappé, clap, première?



Enfin, pour soutenir l'avant de pointe Olivier Giroud (Arsenal), un trident offensif Ousmane Dembélé (Dortmund), à droite, Antoine Griezmann (Atlético Madrid) au centre, et Dimitri Payet (Marseille), à gauche, semble se profiler. Le jeune rookie monégasque (18 ans) Kylian Mbappé devrait néanmoins fêter sa première sélection chez les Bleus, soit comme titulaire, soit en entrant en cours de partie.

Troisième du Ballon d'Or 2016, Antoine Griezmann (à g.) sera à coup sûr un des éléments les plus dangereux à surveiller pour l'arrière-garde grand-ducale

Photo: AFP

Ce samedi soir, la sélection grand-ducale, au grand complet, se voit offrir une opportunité unique d'étaler son savoir-faire et de démontrer ses progrès dans un stade comble et devant l'Europe entière du football face à la crème de la crème du Vieux Continent. Une opération séduction qui passe par une maîtrise tactique et technique et une concentration de tous les instants, sans quoi les Lions Rouges pourraient fort bien se brûler les ailes, et sortir de ce débat de gala meurtris, avec des... bleus à l'âme.

Alors, vraiment invincibles, ces Bleus? Réponse ce samedi soir sur le coup de 23 heures... même si le tableau de marche de Luc Holtz n'inclut pas forcément de faire fructifier sur ce match le petit point glané jusqu'ici. Et si neuf points et cinq places séparent les deux nations au classement du groupe A, finalement, la France n'a inscrit jusqu'à présent que... deux buts en plus que le Luxembourg!

Le cadre luxembourgeois (23)



Gardiens: Anthony Moris (KV Malines/BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Youn Czekanowicz (La Gantoise/BEL).

Défenseurs: Laurent Jans (Waasland-Beveren/BEL), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Christophe Martins (Olympique Lyon/FRA), Kevin Malget (F91 Dudelange), Tim Hall (SV Elversberg/ALL), Enes Mahmutovic (Fola Esch), Dirk Carlson (Union Titus Pétange), Yann Matias (Union Titus Pétange).

Milieux: Chris Philipps (FC Metz/FRA), Eric Veiga (Eintracht Brunswick II/ALL), Mario Mutsch (FC Saint-Gall/SUI), Vincent Thill (FC Metz/FRA), Florian Bonhert (Schalke 04 II/ALL), Lars Gerson (GIF Sundsvall/SUE), Gerson Rodrigues (Fola Esch), Maurice Deville (FSV Francfort/ALL).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola Esch), Aurélien Joachim (Lierse SK/BEL), Dave Turpel (F91 Dudelange), Daniel da Mota (F91 Dudelange).

Sélectionneur: Luc Holtz.



Le cadre français (23)



Gardiens: Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Stade Rennes), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ANG).

Défenseurs: Laurent Koscielny (Arsenal FC/ANG), Layvin Kurzawa (Paris SG), Benjamin Mendy (AS Monaco), Adil Rami (FC Séville/ESP), Djibril Sidibé (AS Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Olympique Lyon).

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea FC/ANG), Thomas Lemar (AS Monaco), Blaise Matuidi (Paris SG), Tiémoué Bakayoko (AS Monaco), Adrien Rabiot (Paris SG), Corentin Tolisso (Olympique Lyon).

Attaquants: Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/ALL), Kevin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), Olivier Giroud (Arsenal FC/ANG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Kylian Mbappé (AS Monaco), Dimitri Payet (Olympique Marseille), Florian Thauvin (Olympique Marseille).

Sélectionneur: Didier Deschamps.



Arbitre: Andris Treimanis, assisté de Haralds Gudermanis et Aleksejs Spasjonnikovs (Lettonie).

Coup d'envoi: 20h45, stade Josy Barthel.

LE POINT DU GROUPE A (tous 4 matches)

1. France 10 pts

2. Pays-Bas 7 (+4)

3. Suède 7 (+3)

4. Bulgarie 6

5. Biélorussie 2

6. Luxembourg 1

Le programme de la 5e journée

18 heures: Suède - Biélorussie

20h45: Luxembourg - France et Bulgarie - Pays-Bas