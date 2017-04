(ER) - Grâce à Philippe Gilbert et Bob Jungels, l'équipe Quick-Step a parfaitement manoeuvré sur les routes du Limbourg. Et si le scénario se reproduisait ce mercredi sur la Flèche Wallonne.



La formation belge a signé dimanche sur l'Amstel Gold Race son 24e succès de la saison, des victoires conquises par dix coureurs différents. Si par le passé, les hommes de Patrick Lefevere s'illustraient sur les Flandriennes, il va falloir à présent s'habituer à voir les couleurs bleue et blanche sur le devant de la scène sur les Ardennaises.

Malgré le forfait de Julien Alaphilippe (2e de la Flèche en 2015 et 2016 et 2e à Liège en 2015), Jungels et ses équpiers ont démontré leur force collective. «Avec Dan Martin, on a une autre carte à jouer sur la Flèche. On va essayer de reproduire cela», avance le champion national.



Petit bémol toutefois avec le forfait de Philippe Gilbert pour la Flèche mercredi et pour Liège - Bastogne - Liège dimanche prochain. Le champion de Belgique a été victime d'une chute à l'Amstel et doit observer une semaine de repos.