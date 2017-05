Lintgen et Erpeldange doublent Steinsel en Division 1, série 1. Muhlenbach a été freiné et Berbourg reste un solide deuxième dans une série 2 qui a vu le Red Black se rebeller à Weiler.



Ronny Bodri (Weiler) tente d'arrêter Jose Jiminez (Red Black).

Photo: Serge Daleiden

Par Daniel Pechon



DIVISION 1

Série 1: Erpeldange gagne une finale

La vérité de la fin de la première mi-temps n'était plus celle de la 90e qui a chamboulé tout le classement. Tenu au partage à la pause, réduit ensuite à 10, Lintgen a brisé la série de huit matchs sans défaite de Medernach, avec un but importantissime, un penalty d'Ediclei Da Silva, qui place en tête le Minerva (1-0) après la défaite de Steinsel.



L'Alisontia a ouvert le score par Stéphane Piron face à Erpeldange qui a égalisé par Bruno Matias avant la pause, pris l'avance par Kylian Chalumeau et scellé la victoire par Marc Weis à la 87e, trois minutes après l'égalisation de Dany De Sousa, lors d'une fin de match épique (2-3). «L'expérience a joué», a résumé Flipe Vila Verde.

En bas de tableau, Pratz/Redange est passé par tous les états à Mersch. Mené à la mi-temps et presque condamné (Schieren menait à la pause), "Pratz", dans les sept dernières minutes, a inversé le score de 2-1 à 2-3. Alors que Schieren vivait le scénario inverse face à Bastendorf qui a renversé la marque de 1-0 à 1-3. Une différence de six points entre les deux équipes de la 45e et la 90e et une situation délicate pour Schieren. Juste devant, Vianden, vainqueur de Walferdange 1-4 avec un doublé de Richard Staats (1-4), s'est donné de l'air à la onzième place.

En menant 1-0 à la pause face à Äischdall, Mertzig était pratiquement sauvé aussi à la 45e avant le réveil de l'Alliance (1-3). Lorentzweiler a conservé sa huitième place qu'aurait pu lui chiper Kehlen, son adversaire (1-0).

Série 2: Itzig et Munsbach enfoncés

Inacio Do Rosario (Weiler) tente de freiner Jose Jiminez (Red Black).

Photo: Serge Daleiden

Coup de tonnerre à la pause. Muhlenbach était mené 0-2 par Belvaux, certes par une des meilleures équipes du deuxième tour. Mais cela faisait un peu désordre pour un futur champion qui a finalement sauvé le partage (2-2). La situation reste inchangée entre Berbourg, le deuxième, qui a dominé Itzig 4-1 et Kayl/Tétange, le troisième qui a battu Munsbach 5-1 mais qui ont pratiquement condamné leur adversaire à la Division 2.

Deux défaites qui dramatisent un peu moins celle de Weiler, tombé à la place de barragiste et qui malgré trois succès de rang avec un score average de 12-1, a succombé face au Red Black (1-2) sorti de la zone rouge. En écartant Sanem 1-0 avec le but de Valentin Tosilini, Remich/Bous, avec une quatrième victoire consécutive, vient de pratiquement doubler son capital de 14 à 26 points. Cela va beaucoup mieux aussi pour Wormeldange, qui a conquis sa sixième victoire en déplacement à Bertrange (4-3) et aligné un troisième succès consécutif .

Enfin, Schifflange a partagé une neuvième fois cette saison face à Junglinster (1-1), qui compte sept matches nuls.

DIVISION 2

Série 1: Feulen bondit

Vainqueur de Colmar-Berg 5-1 avec un triplé de Kevin Brosius, Boevange n'a besoin théoriquement que de trois points pour rejoindre la Division 1. Steinfort, le leader, a écarté Larochette avec un doublé de Geoffrey Pouille et un but de Claudio Furtado (3-1). La victoire face à Brouch, qui a aussi amélioré la différence de buts (8-3), a fait bondir Feulen de la septième à la troisième place, doublant Wincrange... qui a gagné deux places grâce à un succès à Clervaux 1-3.

Le duel de deux équipes en lutte pour les barrages, Troisvierges pour éviter celui de la descente, et Useldange pour gagner celui de la montée, a connu une fin atypique. De 2-2 à la 80e, le marquoir a filé à 6-2 en faveur du Racing. A noter le festival d'Abdel Mhibik, auteur de quatre buts!

Malgré cette défaillance, Useldange reste en course pour la troisième place avec Hosingen rejoint à la 88e par Diekirch (3-3) et qui a évolué le dernier quart d'heure à 10. Presque le même scénario pour Ell, troisième à la 90e et qui a glissé à la sixième place avec l'égalisation de Gilsdorf à la 93e (2-2). Un point gagné mais insuffisant pour Gilsdorf doublé par Troisvierges.

Série 2: Aspelt fonce

Aspelt conserve sa place en tête avec un sixième succès consécutif à Schouweiler (0-5). Biwer reste sur les talons après avoir écarté Mensdorf dans le match de la journée en gérant sa double avance acquise après 40 minutes. «Quatrième match en 12 jours, c'est beaucoup. Un penalty refusé et un carton rouge non montré à un joueur de Biwer», a résumé Claude Leogrande, coach de Mensdorf.

A la troisième place, l'ASL Porto n'a pas tremblé face au CS Oberkorn (3-1) et reste à deux points d'Aspelt. Dans le match clé en bas de tableau, Echternach et Bettembourg se sont quittés dos à dos (2-2). Le Daring maintient son adversaire à un point .

Dans une fin de saison en boulet de canon, Moutfort a égaré ses premiers points de ses quatre derniers matchs au Luna Oberkorn dans un match fou et après avoir mené 2-4 à la 65e (4-4). Merl a dominé Ehnen 2-1, mais reste distancé de trois points de la troisième place. Berdorf/Consdorf a aligné une troisième victoire consécutive à domicile face à Ehlerange (3-0).