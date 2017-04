(DP). - Lucien Bucari et Dave de Bruyn ont démissionné de leur poste de co-entraîneurs à l'US Folschette (Division 2, Série 1), après la défaite (0-4) subie à Reisdorf. C'est Mike Bonomi qui reprendra l'équipe jusqu'au terme de la saison.

Arrivés en début de saison, les deux techniciens ont connu beaucoup de défections (blessures, arrêts, ...) au sein de l’équipe au fur et à mesure de la saison. Après avoir conquis six points après les cinq premières journées, le compteur de l'US... n’a plus bougé depuis lors. Les Jaunes qui ont enchaîné défaite sur défaite pour se retrouver aujourd'hui neuvièmes et avant-derniers, devant le CS Bourscheid (3 pts).



Mike Bonomi, qui a entraîné Useldange, Schifflange et Kopstal, a accepté de reprendre l’équipe jusqu’à la fin de la saison.