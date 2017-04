Reisdorf a augmenté à quatre points son avance sur Harlange/Tarchamps, talonné à un point par Heiderscheid, en série 2. Le CeBra et Koerich/Septfontaines s'envolent en tête. Le Tricolore ne compte plus qu'un point d'avance sur Lasauvage dans la lutte pour la place de barragiste.

Par Daniel Pechon



Série 1: Heiderscheid continue d'y croire

Harlange/Tarchamps s'est incliné pour la seconde fois de la saison. Après un penalty expédié sur le poteau au quart d'heure, Rambrouch a ouvert la marque de la tête par Jean-Marc Mausen (33e) sur un corner de Gil Cailliau et doublé son avance par Dorian Croix (46e), entré en jeu juste à la pause et qui a récupéré un centre de Bill David. La meilleure attaque de la série n'a pu trouver la faille (2-0).



En tête, Reisdorf en profite pour augmenter son avance à quatre points après un succès acquis à Wilwerwiltz avec le but de Pedro Fonseca (34e) qui a offert au leader une victoire sur le même score qu'au match aller (1-0). Heiderscheid qui avait subi sa première défaite de la saison face à Folschette, a profité de la fin de chaque acte pour marquer par David Kirchens (43e) et l'incontournable Ionut Moroianu (82e) (0-2), face à une équipe qui a été plus résistante que dans les matchs précédents.

Battu au match aller, Beckerich a inscrit ses trois buts en première mi-temps face à Perlé, réduit à 10 après la pause. Le doublé de François Gengler a chaque fois réduit la marque à 2-1 puis 3-2, score final. Sept points contre quatre au premier tour face aux mêmes adversaires pour Beckerich dans ce second tour.

Grevels a conquis son premier succès en 2017. L'Excelsior a écarté Bourscheid 4-1 avec un doublé de Philippe Henry Huybrechts et un but de Bruno Moreira ainsi qu'un auto-goal.

Série 2: première de la saison pour Christnach

Battu 0-6 au match aller par le leader cessangeois, Schengen a mieux résisté dans ce match retour avec un score qui est passé de 2 à 4-0 seulement dans le dernier quart d'heure (4-0). Koerich/Septfontaines, à la poursuite du CeBra en tête a aussi marqué quatre buts, mais dans un match nettement plus compliqué au Tricolore qui a ramené la marque à 3-3 avec les buts d'Antonio Curioso et de Jordan Guiougou à l'heure après avoir été mené 1-3. Après avoir manqué le 4-3, Gasperich a finalement plié à la 80e (3-4). L'équipe d'Alain Palgen, deuxième, a fait grimper son avance à neuf points sur le Tricolore.

Derrière, Lasauvage se rapproche à un point du Tricolore. La Minière, avec les buts de Josemare Moreno et Alex Ribeiro a dominé Clemency qui a réduit la marque en fin de match (2-1).

Giflé la semaine dernière, Noertzange s'est remis à l'endroit avec le but de Celso Gomes inscrit dès la 15e minute face à Dalheim dans une rencontre où chaque équipe a eu sa mi-temps, la deuxième a vu la domination des Aiglons. Deuxième clean sheet de la saison pour Noertzange.

Première série de deux victoires consécutives et chaque fois avec une clean sheet à la clé pour Christnach qui a dominé Kopstal sur sa pelouse (0-2). Et troisième victoire en six sorties.

ILS ONT DIT



Antoine Darrosa (Tricolore): «Une très bonne première mi-temps puis une passe un peu trop courte derrière permet à Koerich de mener juste avant la pause. Le moral atteint on a encaissé un troisième but avant de reprendre dans la dernière demi-heure. A 3-3, tout aurait pu se passer. Le gardien de Koerich fait un arrêt cinq étoiles puis un coup franc provoque le 3-4. Koerich aurait déjà été satisfait du partage. Avec une nouvelle équipe, il a fallu du temps pour trouver notre jeu. Nous continuons de progresser et visons de conserver la place de barragiste.» Tricolore - Koerich/Septfontaines 3-4

Yves Block (Schengen): «L'équipe et moi-même ne sommes pas satisfaits de nos derniers résultats. On peut faire mieux. Face au CeBra, je comptais sept absents (blessés, suspendus...). 4-0 est un résultat forcé pour moi. Trop de fautes individuelles encore et devant le but un manque de détermination et de précision. Avec la pause de Pâques, on va recharger nos accus.» CeBra - Schengen 4-0

Patrick Koecher (Rambrouch): «Harlange/Tarchamps a une belle équipe, avec la meilleure défense et attaque. On a bien débuté le match avec des occasions dans le premier quart d'heure avec un penalty manqué. Après le 2-0, Harlange a dominé la rencontre mais en ne se créant réellement qu'une vraie occasion, bien stoppée par mon gardien. L'équipe a fait un très bon travail défensif et on est resté dangereux en contre.» Rambrouch - Harlange/Tarchamps 2-0

Patrick Koecher a loué le travail de son équipe de l'US Rambrouch.

Photo: Julien Ramos / Imagify