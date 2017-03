Si Reisdorf et Harlange/Tarchamps creusent l'écart en série 1, Heiderscheid a éjecté Beckerich du podium. Dans la série 2, Koerich/Septfontaines reste dans le sillage du CeBra.

Par Daniel Pechon

Série 1: Rambrouch accroche Beckerich

Reisdorf a fait le boulot à Grevels et poursuit sa course en avant, talonné par Harlange/Tarchamps. Bousculé et tenu en échec à la pause par Wilwerwiltz avec le but d'ouverture de Christian Lutgen, Harlange/Tarchamps a renversé la vapeur grâce à des buts de Diogo Pina juste avant la pause et de Nicolas Lucien, juste après. Sven Miller et Tom Kieffer ont assuré le succès de leur équipe, il s'agit de la quatrième victoire consécutive de Harlange/Tarchamps (1-4).

Troisième avant cette journée, Beckerich a été tenu en échec par Rambrouch dans un match rythmé avec quatre buts consécutifs à des erreurs défensives selon Yves Peter, le coach de Beckerich. Mené depuis la 23e minute par le but de Dorian Croix, Basile Sievie (58e) et Luca Colle (72e) ont renversé la marque en faveur de Beckerich. Dorian Croix a égalisé pour Rambrouch dans les dernières minutes (88e).

En ouvrant le score après deux minutes par Daniel Vieira, Heiderscheid n'a pas traîné à Bourscheid. Ben Backendorf et Daniel Vieira, à nouveau, ont fait grimper le score à 0-3 avant l'heure de jeu, Bourscheid sauvant l'honneur dans les arrêts de jeu (1-3). Trois points qui propulsent Heiderscheid sur le podium après le partage de Beckerich.

Réduit à 10 après 20 minutes face à Perlé, Folschette a rapidement encaissé trois fois, Sven Colles a réduisant l'écart juste avant la pause à 1-3. Les Ardoisiers ont ensuite ajouté six buts après la pause, entérinant un premier succès en trois matchs (2-8).

Série 2: le festival de Clemency

Vainqueur de Christnach 4-0, le CeBra a inscrit un but de plus qu'au match aller . Le leader signe un cinquième succès de rang et n'a toujours rien encaissé en 2017. Au but d'ouverture de Laurent Reuter pour Koerich/Septfontaines, Chris Patiny a ajouté trois buts au tableau d'affichage, un avant la pause et deux après (1-4). Lasauvage avait réduit la marque juste avant la mi-temps à 1-2.

Le Tricolore profite de la défaite de la Minière pour s'isoler à la troisième place après un match à rebondissements face à Dalheim. Après le but de Jordan Guiougou, la fin de la première mi-temps et le début de la seconde ont été pénibles pour le Tricolore qui a encaissé deux fois, aux 44e et 47e minute. C'est au moral que les locaux ont fini par l'emporter avec les buts de Brandon Setoca (63e) et un penalty d'Antonio Curioso (73e) 3-2.

Première victoire en quatre matchs pour Noertzange a renoué avec la victoire contre Kopstal 4-1, une première en quatre matchs.

Enfin, Clemency a signé un festival offensif contre Schengen 8-3, de quoi permettre à l'équipe de réduire sa différence de buts négative (23-24). A noter encore que huit buts ont été inscrits entre la 40e à la 60e minute, cinq pour Clemency et les trois réalisations de Schengen ( Suvad Spahic, Mino Fiorentino, Gilles Bertrand). Il s'agit de la troisième rencontre sans défaite pour Clemency.

Ils ont dit



Alain Palgen (Koerich/Septfontaines): «Une victoire logique. Nous avons été plus réalistes et disciplinés qu'au match aller. A noter une grande solidarité du groupe.» Lasauvage - Koerich/Septfontaines 1-4



Yves Peter (Beckerich): «Un match nul logique avec quatre buts cadeaux. Rambrouch s'est repris en seconde période. On aurait pu tuer le match deux ou trois fois à 2-1. Malheureusement, on encaisse l'égalisation à la 88e minute.» Beckerich - Rambrouch 2-2



Fränk Wennmacher (Wilwerwiltz): «Une excellente première mi-temps de l'équipe. On était bien positionné, sachant qu'Harlange possède deux bons attaquants. On a mené 1-0 et c'était mérité. On a eu l'occasion de doubler la mise mais sans réussite. Après, on a multiplié les fautes individuelles Un peu frustrant car on a fait un bon match même si on n'a pas su profiter assez de nos occasions. On a commis trop d'erreurs individuelles». Wilwerwiltz - Harlange/Tarchamps 1-4



Heiderscheid n'a pas tremblé à Bourscheid. Jean Paul Bossi peut être satisfait de ses hommes.

Photo: Michel Dell'Aiera

Jean-Paul Bossi (Heiderscheid): «Une victoire méritée. On devait marquer plus en première mi-temps. On a fait le nécessaire mais sans accomplir un bon match. On doit absolument mieux jouer les prochains matchs si on veut rester dans les cinq premiers. Par rapport au prenier tour, Bourscheid aligne une équipe différente mais pas plus solide.» Bourscheid - Heiderscheid 1-3