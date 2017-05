Journée atypique avec les trois leaders battus en série 1... En série 2, le CeBra et Koerich/Septfontaines galopent toujours devant et Lasauvage s'empare de la troisième place.

Série 1: Heiderscheid rate le bon coup

Première surprise, la défaite de Reisdorf à Rambrouch 1-3. Un centre de Mich Weis vers Bill a amené le 1-0. Dorian Croix a redonné l'avantage aux locaux (54e) juste après l'égalisation sur une tête à la 50e. A la 80e, Bill a scellé le succès de Rambrouch, invaincu lors de ce second tour et après avoir dominé les deux leaders.

Perlé est devenu la bête noire d'Harlange/Tarchamps. Déjà vainqueur au match aller, les Ardoisiers ont créé une deuxième surprise en récidivant sur la pelouse des Green Boys qui n'ont pu réduire la marque qu'en fin de rencontre par Lucien Nicolas. Avant, un penalty de David Miranda et un but de Ben Wanderscheid ont fait la différence (1-2).



Heiderscheid n'a pas profité du faux pas d'Harlange/Tarchamps. Dans une fin de match folle, Beckerich a doublé son avance à la 87e avant qu'André Carocha ne sonne la charge pour Heiderscheid avec un premier but à la 88e. Mais c'est Beckerich qui a inscrit le 3-1 à la 91e.

Grevels a ouvert la marque par Fulvio Pomponio contre le cours du jeu à Wilwerwiltz pour ensuite ajouter deux buts juste après la pause (Tom Heirandt et Fulvio Pomponio). Christian Lutgen et Pit Fretz ont réduit deux fois l'écart à deux buts à 1-3 et 2-4, Bruno Moreira marquant le quatrième but visiteur. Enfin Bourscheid, avec le but tactique avant la pause de Steve Heischbourg, a inversé la tendance au second acte de 1-2 à 3-2 (buts de Pit Deboulle et Thomas Lauer pour Folschette).

Mais où est le ballon?

Photo: Serge Daleiden





Série 2: Lasauvage gagne une finale

Score tennistique entre le CeBra et Clemency qui a ouvert le score par Kevin Fernandes et failli doubler son avance par Gabriel Fernandes (coup franc sur la transversale). Le leader a ensuite puni l'Etoile en inscrivant cinq buts de la 35e et la 62e. Un doublé de Jeff Kappler a ramené la marque à 5-3, Carlos Da Silva a encore frappé la transversale pour Clemency avant le 6-3 du CeBra qui n'avait encaissé que trois fois lors de ses sept dernières sorties.



Le doublé de Jérôme Eppe du premier quart d'heure a fourni à Koerich/Septfontaines une entame de match favorable à Noertzange qui a réduit la marque. Philipe Sachsen a rétabli l'écart cinq minutes après, à la 50e (1-3).

Lasauvage a effacé son faux pas de la semaine dernière pas le Tricolore qui reste sur un 0/9. Cesar Pinto et Samuel Ribeiro ont donné une double avance à la Minière avant qu'Amenallah Bejaoui ne réduise l'écart pour Gasperich (2-1). Lasauvage chipe la troisième place à son adversaire.

Christnach qui restait sur trois victoires consécutives est tombé face à Dalheim (0-2) qui a gagné 10 ses 21 points en déplacement.

Enfin carton plein pour Schengen qui a gagné les six points face à Kopstal et avec deux clean sheet , la dernière avec Stefano Laquintana, joueur de champ dans les filets, qui a remplacé le titulaire blessé. Les deux buts ont été inscrits en seconde période par Tom Weber (57e) et Suvad Spahic (94e).

ILS ONT DIT



Yves Block (Schengen): «Malgré une situation difficile, je suis satisfait de l'attitude et de l'engagement de l'équipe, et d'avoir triomphé face à une équipe de Kopstal sur le bon chemin. En négociant mieux nos contres, nous aurions pu inscrire un ou deux buts de plus mais Kopstal a eu ses occasions aussi. Un bon coup de main de Stefano Laquintana dans les buts.» Kopstal - Schengen 0-2

Jean-Louis Michel (Clemency): «Une très bonne première mi-temps de notre part et le partage encore à la pause. Une mésentente défensive a donné la voie au 2-1. Malchance pour Carlos Da Silva qui après une frappe sur le poteau (72e) se blesse sur l'action.» CeBra - Clemency 6-3

Fränk Wennmacher (Wilwerwiltz): «Pour l'instant, c'est frustrant. Encore face à Grevels, on entre bien dans le match, on se procure trois occasions, dont une sur le poteau et deux stoppées par des réflexes du gardien de Grevels. Puis Grevels vient une première fois aux 25 mètres et c'est but. Après, plus rien n'a fonctionné. On revient au score mais c'est trop tard malgré d'autres occasions encore. A l'image de la saison.» Wilwerwiltz - Grevels 2-4

Frank Wennmacher tout sourire malgré la défaite.

Photo: Serge Daleiden

Patrick Koecher (Rambrouch): «Reisdorf a fait pression le premier quart d'heure avec une bonne occasion à la clé. Puis on a commencé à trouver le rythme, à gagner des duels et puis tenté de prendre l'adversaire plus haut. Et en pressant haut, on a récupéré un ballon qui a provoqué le 1-0. Après l'égalisation, on a réagi immédiatement et Reisdorf a été réduit à 10 avec un jaune/rouge. En fin de match, Reisdorf a fait pression et Mike Dussemang, notre gardien, a eu un réflexe spectaculaire.» Rambrouch - Reisdorf 3-1