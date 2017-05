Boevange accompagnera Steinfort en Division 1 Série 1. En Série 2, Aspelt, Biwer et l'ASL Porto se disputeront les trois premières places.

Série 1: Wincrange s'empare de la troisième place

Steinfort poursuit sa balade en tête, mais le Sporting a été mené au score par Colmar-Berg. Seulement une minute car Claudio Furtado, le serial buteur, a vite remis de l'ordre en égalisant et en punissant ses adversaires en ajoutant trois autres buts. Avec le but de Migel Vasquez le compte était bon (1-5).



Dans le derby, Boevange était pressé à Useldange, inscrivant par Saber Zennane le seul but du match après cinq minutes (0-1). Un but qui met des bâtons dans les roues de son voisin dans la course à la place de barragiste prise par Wincrange. Les Nordistes viennent de remonter un demi-classement en récoltant 17 points en sept matches (total de 43) avec une dernière victoire face à Diekirch.

Les Nordistes ont accéléré après la 55e minute, faisant grimper le marquoir de 1-0 à 6-0 avec un triplé de Gil Azevedo. Un autre triplé, celui de Joé Frisch a conduit Ell au succès face à Troisvierges (4-1). Toujours en lutte pour la place de barragiste, Ell le doit aussi à un meilleur deuxième tour, dépassant, avec 22 points depuis dimanche, son score du premier tour (20 points).



Cinquième, Feulen, doublé par Wincrange et Ell, a été freiné par Larochette, qui a pris une revanche après la défaite 0-8 du match aller. Feulen a mené deux fois, 0-1 puis 2-3 avant l'égalisation sur penalty d'André Pacheco pour le Rupensia (3-3).

Larochette - Feulen 3-3. Marco Macedo aux prises avec Joao Ferreira.

Photo: Michel Dell’Aiera

Hosingen a été écarté de la course à la troisième place après la défaite subie face à Gilsdorf qui s'éloigne de la place... de barragiste contre la descente. La Jeunesse a inscrit ses deux buts dans la dernière demi-heure, réussissant l'exploit de chiper les six points, sans encaisser durant ses deux matches face au FCAS, resté muet seulement trois fois cette saison.

Brouch a pris son premier point à domicile mais doit laisser Clervaux deux points devant après un match sans but entre ces deux équipes déjà condamnées à la Division 3 (0-0).

Série 2: Bettembourg, seul vainqueur en bas de tableau

Les trois équipes de tête ne se lâchent plus après avoir toutes remporté leurs deux derniers matches.

Pour Aspelt, c'est même une septième victoire consécutive, acquise face à Berdorf/Consdorf, qui s'est forgée après l'heure de jeu. Mladen Jurcevic, Albertino Da Veiga et Claudio Salgueiro ont fait grimper le marquoir à 4-1 après le premier but de Rodrick Bokeli et celui de Miles Gehrke qui a égalisé pour le BC01.

Biwer talonne Aspelt mais avec une différence de buts devenue meilleure que celle des Red Boys grâce à une victoire plus nette. C'est en seconde période que Biwer a fait la différence face à Schouweiler en ajoutant cinq buts au marquoir (7-0) avec les doublés d'Olivier Lickes et Christian Weis. Avec déjà 28 points glanés dans ce second tour contre 23 au premier, Biwer ne laisse plus rien au hasard.



A la troisième place, l'ASL Porto reste à l'affût même si la victoire acquise à Ehlerange était minimaliste avec le but d'Yves Da Cunha marqué juste avant la pause (0-1). Malgré sa troisième place, grâce à la magie et le hasard du calendrier, l'ASL Porto a son sort entre les mains et endosse le rôle d'arbitre dans la lutte pour monter, avec d'abord la réception d'Aspelt dimanche prochain et ensuite une visite à Biwer.

En bas de tableau, c'est la bouteille à encre avec le neuvième classé, Ehnen qui précède de deux points le 13e, Echternach. Le Daring, qui a pris l'habitude de marquer deux buts dans ses quatre derniers matches, a fait match nul face au Luna. Steve Bermes a ouvert la marque pour le Daring au quart d'heure et Nelson Azevedo a égalisé à l'heure de jeu (2-2) alors que le doublé de Rui Martins avait auparavant renversé le score pour le Luna de 1-0 à 1-2.



Face à Mensdorf, Ehnen tenait encore la victoire à la 85e mais Chris Welter a égalisé pour le Syra qui a pratiquement dominé toute la rencontre et est probablement écarté de la course à la montée. Bettembourg aura conquis deux de ses cinq victoires face au CS Oberkorn. Le CSO a mené rapidement avant que Bettembourg obtienne deux penaltys après la pause. Le premier manqué et le second converti par Matteo Lumare qui, ensuite, d'une frappe magistrale, a offert la victoire à ses couleurs (1-2).

Merl n'a pas perdu de temps à Moutfort en ouvrant le score après une minute et en doublant son avance à la 35e. Un penalty converti de chaque coté, par Mich Grethen pour Moutfort, a fixé la marque à 1-3