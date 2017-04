Steinfort, en série 1, a déjà plus d'un pied en division 1. Boevange, deuxième, ne compte plus que trois points d'avance sur Hosingen et quatre sur Useldange. En série 2, les équipes de tête n'ont pas faibli. Biwer poursuit sa course en tête poursuivi par la meute emmenée par l'ASL Porto.

Par Daniel Pechon



Série 1: Wincrange n'a pas dit son dernier mot

Le sacre se rapproche pour Steinfort dont l'avance a encore augmenté à 14 points après avoir écarté Clervaux 0-4 et avec une défense qui vient de dépasser les 500 minutes sans encaisser.

Deuxième, Boevange, après une série de six victoires en déplacement, a été stoppé à Wincrange. Le seul but du match inscrit par Tiaogo Ferreira est tombé déjà après cinq minutes. Auteur de 15 points sur 21, les Nordistes ont réintégré le Top 5 avec une défense qui encaisse moins. En moyenne 1,14 but par match contre 1,61 au premier tour.

Useldange a tout gagné dans ce second tour et grimpe encore d'un échelon, le quatrième, après une septième victoire de suite mais qui a été plus compliquée face à Ell. Menée depuis la 35e par le but de Joé Frisch, la Jeunesse a trouvé la solution dans la dernière demi-heure pour renverser le score avec un but de Luca Tafani et un doublé de Mica Simon ( 3-1).

Dans un sommet pour la troisième place, Useldange se déplacera dimanche à Hosingen qui s'est montré plus adroit devant le but que son adversaire, Colmar-Berg qui a galvaudé ses occasions. Le FCAS a inscrit ses trois buts en seconde période avec une réalisation de Dany Glodt et un doublé de Sacha Biwer (1-3). Après en avoir été privé quatre semaines, Feulen a de nouveau goûté au succès en disposant de Diekirch et pris sa revanche du match aller (battu 3-2).

A Brouch (2-4), Troisvierges a inscrit deux buts par acte et remporte son premier succès avec une dernière victoire qui remontait au 13 octobre....face à Brouch.

Enfin, dans une rencontre équilibrée, Gilsdorf a ouvert le score sur penalty transformé par Elmar Dias à Larochette. Le Rupensia a égalisé avant la pause et marqué le but de la victoire en seconde période. «Un partage aurait été plus logique. Un match qui s'est joué sur des détails», a résumé Carlos Pereira, coach de Gilsdorf.

Série 2: Merl revanchard, Mensdorf se réveille

Biwer, le leader, a été tenu en échec par Echternach jusqu'à la 70e minute avant de marquer deux fois par Kemil Hasevic et André Lopes, pour l'emporter 3-2 après un dernier but du Daring. Trois points derrière le leader, l'ASL Porto a évacué ses carences offensives de ces dernières semaines (deux buts en cinq sorties) en inscrivant six buts, trois par acte et avec six buteurs différents face à Schouweiler 6-0.

Plus minimaliste, avec un seul but inscrit à...la 85e, Aspelt a défait (1-0) et éloigné le Luna Oberkorn de la course aux premières places. Les Red Boys ont bridé la ligne offensive du Luna, restée muette pour la première fois cette saison. Battu une seule fois à domicile sur la saison (par Ehlerange), Merl a pris sa revanche en allant dompter son adversaire en signant un succès net de 3-0. Seize points sur 21 sur le second tour pour Merl.

En ouvrant la marque face à Ehnen à la 29e, Dani Dos Reis a mis fin exactement à 605 minutes sans marquer de Moutfort. Sur la lancée, Kiko a doublé la marque juste après la pause. Mais en neuf minutes Ehnen a annulé l'avance des visiteurs. A la 84e, Junior Gomes a inscrit le but de la victoire qui redonne espoir à Mensdorf et plonge Ehnen un peu plus dans le doute (2-3).

Avec une des trois meilleures attaques et la deuxième plus mauvaise défense, Berdorf/Consdorf a confirmé son statut d'équipe la plus spectaculaire de la série face à Bettembourg. Après une ouverture de score de Dany Lopes et l'égalisation visiteuse avant la pause, le BC01 s'est lâché après l'heure en ajoutant quatre buts dont un doublé de Bibi Lopes et en encaissant un deuxième but (5-2).

Enfin la rencontre CS Obekorn - Mensdorf n'a duré que cinq minutes. L'arbitre s'est blessé et a mis fin prématurément à la partie.