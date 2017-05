Avec ses 14 points d'avance sur Boevange, Steinfort est assuré du titre de champion en série 1. En série 2, Aspelt, vainqueur de Mensdorf, double tout le monde et profite du partage de Biwer.

Par Daniel Pechon



Série 1: Ell se replace

Vainqueur 4-1, Steinfort n'a pas répété le score du match aller (9-1) face à Brouch mais a surtout fêté le titre de champion. Son poursuivant, Boevange, a partagé à Larochette après avoir mené 0-2 (buts José Monteiro et Josh Becker) après une demi-heure et encaissé deux buts dans les 10 dernières minutes après avoir perdu son gardien, exclu.

Rien de grave pour Boevange qui augmente tout de même son avance d'un point sur le troisième, Hosingen qui reste sur un bilan d'un point sur six. Le FCAS a été battu par Ell. Une victoire acquise à la suite d'un doublé de Xavier Gena et un but de Guillaume Lecomte (3-1).

Au classement, Ell gagne trois places et rejoint son adversaire du jour, Hosingen, à la troisième place. Feulen et Wincrange se sont neutralisés (1-1). Les deux buts du match sont tombés dans les toutes dernières minutes dans une fin de rencontre épique comme au match aller. Gil Acevedo a cru offrir une victoire importante aux siens avant l'égalisation in extremis à la 93e minute de Feulen (1-1)!

Useldange aurait pu signer la bonne affaire sans avoir été accroché par Gilsdorf. Melvin Gegic a rapidement donné l'avance à Useldange (5e) mais à la 68e minute, Hugo Correia, son gardien, a été exclu après un choc avec un attaquant de Gilsdorf... avec un ballon qui a fini dans le but (1-1).

Après quatre défaites de rang, Colmar-Berg s'est remis dans le sens de la marche en écartant Troisvierges (2-0) qui lutte toujours pour éviter la place de barragiste. Diekirch vient de marquer pratiquement un quart de ses buts (11) en deux matchs. Après avoir enfilé cinq buts à Ell, les Young Boys en ont mis six, dont trois dans le dernier quart d'heure, à Clervaux. Les visiteurs ont trouvé la faille grâce à un triplé de Heldrad Almeida Delgado, un doublé de Luis Teixeira et un but de Cristiano Pereira.

Série 2: l'ASL Porto reste à l'affût

Les deux équipes de tête accrochées, Aspelt en profite pour virer en tête pour la première fois de la saison. Mal partis dans le match au sommet face à Mensdorf, après avoir encaissé un but de Damien Steinmetz, les Red-Boys ont égalisé avant la pause par Rodrick Bokali. Puis Alberto Tavares a fait le travail pour les Red Boys en seconde période en inscrivant un doublé (3-1).

Entre Biwer et Merl, tout s'est joué avant et après la mi-temps. Merl a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et Yannick Schreiner, à la 46e minute, a répondu pour Biwer. Sur huit confrontations face à des formations du top 6, Biwer n'affiche qu'une seule victoire, face à Aspelt (le 19 mars).



L'ASL Porto reste intraitable à domicile en cette fin de saison avec un cinquième succès consécutif avec les quatre derniers sans encaisser face à Bettembourg. Khadim Mbacke N'Dawn, Rui de Almeida Costa et Keywene Furtado ont inscrit les trois buts de l'ASL qui signe son retour sur le podium (3-0).

Premier succès en cinq matchs pour Ehlerange face à Schouweiler avec trois buts inscrits avant l'heure de jeu par Dany Simon, Christian Jung et Maikel Da Silva (3-0).



Ehnen, CS Oberkorn et Moutfort prennent leur distance avec la zone rouge. Le CS Oberkorn a remporté sa première victoire en sept matchs et marqué autant que dans les neuf précédents (3-1) face à Berdorf/Condorf, qui souffre en déplacement (deux succès en onze déplacements). Michael Mendes, Ray de Freitas et Kenton Capral ont scoré pour le CSO alors que Dany Lopes a égalisé pour le BC01 à la 48e minute (3-1). Ehnen , a remporté sa deuxième victoire du second tour face au Luna Oberkorn avec des réalisations d'Elvis Osmanovic (30e) et Sylvestre Arnaud Ngom (70e) .

Moutfort est habitué à des fins de match mouvementées. La rencontre face à Echternach a donné lieu à un scénario classique. A la 80e minute, Michel Grethen, sur penalty, et Daniel Do Reis, à la 84e minute, ont donné une double avance à Moutfort avant qu'Echternach ne réduise la marque à la 86e minute par Nelson Acevedo (2-1).