(DP) - Moutfort et Artur Marques c’est une longue et belle histoire de fidélité! Le club et le coach ont marqué leur accord pour une neuvième année de collaboration.

Agé de 55 ans, le technicien n’a entraîné qu’un club au niveau des seniors: Moutfort. Après avoir conduit les cadets/juniors de Remerschen et Mondorf et une carrière de joueur à Munsbach.



«Il règne une ambiance familiale à Moutfort. Entre le comité et moi, c’est une histoire de confiance et de respect. Le foot reste ma passion et mon hobby. La commune de Contern a décidé de nous donner un coup de main avec la mise à disposition de vestiaires flambant neufs et un terrain synthétique pour la prochaine saison», explique Artur Marques.

Claudio Furtado, son adjoint, l’accompagnera sur le banc pour une troisième saison. A A cinq journées de la fin du championnat, Moutfort n'est pas assuré de poursuivre l'aventure, le club occupe la 13e place avec 17 points mais compte... un point de moins que le neuvième classé. Du suspense en perspective.