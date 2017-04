(DP). - Arrivé au début de la présente saison à Mensdorf en remplacement de Manuel Morocutti, Claude Leogrande, 51 ans, prolongera d'une année sa présence à la tête du Syra, actuellement classé cinquième en Division 2, Série 2.

«Ma motivation est simple et facile à résumer: un groupe superbe, avec une mentalité exemplaire. Tous les joueurs travaillent, et ceux qui ne sont pas régulièrement alignés bossent tout autant. Mensdorf est une équipe très jeune, qui a l'avantage de posséder un important potentiel de progression. Enfin, cette saison est d'ores et déjà réussie; tout ce qui viendra en plus ne sera que du bonus. Nous sommes prêts à évoluer la saison prochaine en D2, voire, le cas échéant, une division plus haut», raconte Claude Leogrande.

Classé cinquième avec 38 points - et un match de retard - en Division 2, Série 2, à trois longueurs seulement du deuxième (ASL Porto, 41 pts), le Syra demeure un candidat potentiel à la montée en D1.