Aucun changement pour le trio de tête en série 1, Steinfort compte toujours huit points d'avance sur Boevange et dix sur Feulen alors que Diekirch pointe à la quatrième place. En série 2, l'ASL Porto, Aspelt et Mensorf, qui faisaient la course en tête, se retrouvent sous la menace de Biwer et Merl.

Par Daniel Pechon

Série 1 : Feulen dompte Hosingen

Face à une équipe de Gilsdorf bien organisée, Steinfort a dû patienter 41 minutes pour trouver la faille avant d'ensuite secouer trois fois les filets (0-4). Claudio Furtado et Jeoffrey Pouille ont inscrit chacun un doublé. Il s'agit de la quatrième victoire consécutive en déplacement et sans encaisser pour Steinfort.

Victoire aussi en déplacement pour le poursuivant du Sporting, Boevange mais avec un but de moins. A Troisvierges, les trois buts boevangeois sont tous tombés avant l'heure de jeu: Nicolas Rahier et un doublé de Leo Noos (0-3). C'est la quatrième rencontre sans encaisser pour Mike Ewertz. Ce dernier s'est retourné la dernière fois lors du match contre Colmar-Berg et le but de Manuel Barbosa.



Jusqu'à l'heure de jeu, Hosingen tenait le bon bout face à Feulen grâce aux buts de Sacha Biwer et Dany Glodt, les deux buteurs emblématiques du FCAS. La dernière demi-heure a été fatale aux Nordistes. Feulen, qui avait égalisé une première fois sur un penalty converti par Romeo Batchakui, a renversé la vapeur grâce à un nouveau penalty, inscrit par Alen Omerovic et un but de Carlos Mota. Premiers points pour Feulen depuis trois matchs.

Battu qu'une seule fois (face à Hosingen) en huit sorties, Diekirch poursuit son ascension au classement et monte à la quatrième place après le succès acquis face à Larochette. Un seul but a été inscrit au cours de ce match grâce à Luis Teixeira (22e), c'est aussi la seconde clean-sheet de la saison pour les Young Boys (1-0).

En progrès de deux places (6e), Ell continue de progresser dans la hiérarchie après une quatrième victoire en cinq sorties. Face à Clervaux, Xavier Gena a signé un doublé avant la pause et Joël Maia, Charel Heusbourg et Raphaël Smit ont trouvé la faille en seconde mi-temps (5-0). Colmar-Berg s'est remis dans le sens de la marche en dominant Brouch (3-0), les locaux viennent de marquer dix buts lors de leurs trois dernier matches à domicile.

Dans la seconde partie du classement, seul Useldange s'est imposé en disposant de Wincrange. Gegic Melvin a converti un penalty pour la Jeunesse alors que Wincrange a manqué le sien, dix minutes plus tard (1-0).

Série 2: Moutfort résiste à Porto

Journée atypique avec les trois premiers incapables de l'emporter. L' ASL Luxembourg et Aspelt ont été freinés par des équipes logées en toute fin de tableau. L'ASL Porto a été impuissant et n'a pas trouvé la faille à Moutfort qui n'a pas fait que défendre. Bilan de 5/12 points pour l'ASL.



Aspelt, avec un doublé de Bokanga Bokeli et un but d' Albertino Da Veiga, a mené 0-2 et 2-3 à Bettembourg mais pour être rejoint chaque fois d'abord sur une frappe magistrale de Denois Bartolomeu et un penalty de Manuel Daquelha. Les locaux ont arraché le partage à la suite d'une reprise de la tête de Chris Vazzoler (3-3) .

Face à Mensdorf, Merl était pressé et a inscrit ses trois buts en une demi-heure (3-0), anéantissant son adversaire qui ne s'en est jamais remis. Le Syra subit sa plus lourde défaite de la saison. "La seule chose positive, c'est qu'on a fait 0-0 en seconde période... Pour le reste, zéro sur toute la ligne. Un jours sans. Merl en voulait plus", résume Claude Leogrande, le coach de Mensdorf.

Derrière les trois leaders, Merl et Biwer impressionnent avec quatre victoires consécutives. Depuis la reprise, Biwer ne gagne que sur des scores de tennis. Ehlerange, qui avait la troisième meilleure défense de la série, n'a pu que sauver l'honneur face au rouleau compresseur de la Jeunesse (6-1). En plus du but d'Eric Schentgen, Kemil a inscrit un triplé et Maurice Bolmer un doublé.



Le Luna Oberkorn a affligé le même tarif de 3-0 aux trois derniers de classe qu'il vient de rencontrer: Moutfort, Echternach et Schouweiler. Jose Pires (31e et 41e) et Telmo Varela (69e) ont été les buteurs d'Oberkorn.

En dominant Ehnen, le CS Oberkorn, qui a joué à dix après l'heure, a mis fin à une série de cinq matchs sans point grâce à un but de Christophe Jonette marqué après 20 minutes (0-1).

Berdorf/Consdorf, qui a joué également à dix durant trente-cinq minutes, a remporté sa deuxième victoire à l'extérieur à Echternach (1-3). Le Daring a ouvert le score par Duarte Magalhaes mais les visiteurs ont répliqué par Miles Gerhke, Bibi Lopes et Bruno Fonseca.