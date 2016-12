(DP). L'Union Remich-Bous tient son nouvel entraîneur pour le second tour. Après un dernier tri de quatre candidatures, celle du Français David Spir a été retenue. Agé de 36 ans, le nouvel entraîneur apportera aussi un poids offensif aux Mosellans. Il peut en effet évoluer comme attaquant de pointe.

Joueur, David Spir a porté le maillot du FC Metz de 1993 à 2000, de l'Union Luxembourg en 2000-01 (Division Nationale) et d'Amnéville avant d'embrasser la fonction de joueur-entraîneur avec l'ES Metz et Hagondange.



«Avec des mentalités qui ont sensiblement évolué ces dernières années chez les jeunes, l'approche et la communication doivent être différentes. Aucun entraîneur ne me contredira. Une problématique importante à nos yeux avec le vestiaire de jeunes joueurs que nous souhaitons aguerrir. Jeune entraîneur, avec déjà une belle expérience, David devrait apporter plus de quiétude sur le terrain avec un message différent, adéquat vers nos jeunes pousses. A nouveau, je le répète, nous ne reprochons rien à Tino (Marasco), notre ancien entraîneur, mais David apportera peut-être cette petite touche qui nous manquait et qui peut tout changer le reste de la saison», a expliqué Eric Breckler, directeur technique de Remich-Bous.



Avec le cumul de quatre titres (Division 1, PHR, PH, DHR) à la tête de l'ES Metz de 2008 à 2013, David Spir a déjà un CV intéressant. Et du côté de la Moselle, la conviction est d'avoir réalisé une double bonne pioche en prenant un entraîneur et un attaquant.



Remich/Bous est treizième en Division 1 série 2 avec 10 points.