Steinsel a rejoint Erpeldange en tête de la série alors que Lintgen, troisième, pointe à deux points des leaders. En série 2, belle journée pour Berbourg qui réduit son retard de cinq à trois points par rapport à Mühlenbach et qui augmente son avance sur le troisième, Bertrange.

Par Daniel Pechon

Série 1: Kehlen freine Erpeldange

Kehlen est parvenu à accrocher Erpeldange, vainqueur dans six de ses sept déplacements. En début de seconde période, Lucas Zaton (50e) et Yanis Bucci (65e) ont annulé l'avance du leader (2-2) qui n'est pas parvenu à changer le cours des événements.



Bonne affaire pour Steinsel qui a dû batailler pour vaincre Vianden. Dans les trois duels précédents, l'Orania, bête noire de l'Alisontia, avait forcé deux fois le partage 0-0. Dimanche, les Orange ont encore malmené leur adversaire en ouvrant déjà la marque au quart d'heure. Rejoint au score 1-1 à l'heure, réduit à 10 ensuite puis mené à la marque 1-2, le tout en quatre minutes, l'Orania a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 82e minute sur un penalty de Damian Dabrowski. Rafael Delgado, déjà auteur de l'égalisation à 1-1, dans la minute suivante, a fixé le score final à 2-3.

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive pour Steinsel, une première depuis le 16 octobre. Lintgen aligne aussi une deuxième victoire de rang, mais à l'extérieur après un succès acquis sans trembler à Walferdange. Anton Bozic s'est offert un doublé (37e et 46e) (0-2).

Äischdall grimpe à la sixième place après avoir écarté Mersch avec deux buts inscrits dans la dernière demi-heure par Ken Stockreiser et Tom Leclerc. Première victoire à domicile depuis le 9 octobre (quatre matchs) de l'Alliance.

Bastendorf a repris la quatrième place à Mersch, après trois points acquis in-extrémis face à Pratz/Redange qui avait ouvert la marque. Marcin Gaborek et Claude Raths ont renversé le score avant la pause à 2-1 avant l'égalisation visiteuse dans la minute suivante (2-2) par Yvo Correia, auteur déjà du premier à la suite d'une grosse erreur du gardien adverse. Le dernier but de Francis Gengler, est tombé ...durant les arrêts de jeu (3-2) et après une occasion en or pour les joueurs du Pratz.

Avec quatre buts inscrits en 35 minutes, Medernach a assommé Mertzig avec deux doublés, de Dragan Durcevic d'abord et ensuite deux de Pit Schoos. Au final, les visiteurs se sont imposés 6-2.

Lorentzweiler, seule formation à réaliser 12 /12 points (depuis le 27 novembre) dans la série, a écarté Schieren (3-0) avec un but d'Assim Alomerovic avant la pause. Zarko Lukic et Johny Pintar ont marqué en seconde période. "Une rencontre dominée dès la première minute, le deuxième match que nous n'avons pas encaissé", résume Christophe Diederich, le coach de Lorentzweiler.

Série 2: Berbourg à trois points du leader

Opposé à Weiler, Berbourg a aligné un cinquième succès consécutif à domicile. Face à ses anciennes couleurs, Claudio Da Luz a entamé la rencontre avec un doublé (35e et 57e), David Schuster a aggravé la marque (72e) avant Pit Wagner ne signe le quatrième dut des locaux. Weiler a réduit la marque à deux reprises: 3-1 par Stéphane da Cruz (79e) et 4-2 par Selim Ainahi (92e).

Sanem sans victoire depuis cinq matchs, a presque remporté un succès en tenant en échec le leader Mühlenbach qui restait pourtant sur six victoires consécutives avant le match. Hakim Boutarene a marqué le premier but, le premier encaissé par Mühlenbach en 570 minutes. Après avoir égalisé sur penalty, les Blue Boys ont subi les foudres de Sanem avec notamment une frappe sur le poteau de Samel Bibuljica après celle de Michael Gollette en première période. "Une décision arbitrale a changé tout le match, celle du penalty. Les trois points auraient dû nous rester face à un adversaire en manque d'idée", regrette Johann Bourgadel.

Décidément pour Kayl/Tetange, les défaites vont par deux (troisième série de deux cette saison). Après avoir encaissé un penalty de Ricardo Ferreira, les Tétangeois ont renversé le score face à Wormeldange. Mais en fin de match, les Mosellans ont retourné le score à leur tour grâce à Chris Herbrink et Ben Polidori (2-3). Premier succès en sept sorties de Wormeldange.

Face à Munsbach, Junglinster a aligné une sixième rencontre sans défaite tout en s'assurant une troisième clean sheet de la saison (3-0). La fin de match a été cruelle pour Remich/Bous qui a encaissé l'unique but du match à la 94e minute face à Bertrange (0-1). Un but signé Gaël Piwo, dans un match terminé à neuf avec notamment un blessé alors que les les trois changements avaient été effectués.



Troisième match sans défaite et une deuxième victoire de rang à l'extérieur pour Belvaux face à Itzig. Enoque Outeiro (43e) et James Tao (57e) ont inscrit les deux buts du club de Belval qui se donne de l'air.

Enfin, les supporters ont assisté à un chassé-croisé incessant entre le Red Black (5-5) et Schifflange qui a mené 0-1, 2-3, 3-4. La période la plus longue sans but n'a pas dépassé 12 minutes dans une rencontre folle "Chaque équipe a cherché son bonheur dans le jeu offensif mais on ne peut-être satisfait si son équipe encaisse cinq fois", a déclaré l'entraîneur schifflangeois Gilles Rodenbourg.