Erpeldange, Steinsel (35 points) et Lintgen (33 points) creusent l'écart avec la meute emmenée par Mersch, 28 points. En série 2, Muhlenbach a fait le boulot. Berbourg et Bertrange n'ont pas joué. Kayl/Tétange et Junglinster en profitent pour doubler le Sporting à la troisième place.

Par Daniel Pechon



Série 1: Äischdall craque

Steinsel a dominé Äischdall, qui restait invaincu à l'extérieur. L'Alisontia a marqué quatre buts: deux coup sur coup avant la pause par Stéphane Piron et Thiago Magalhaes, un juste après de Dylan Nissan pour couper l'herbe sous le pied de l'adversaire (3-0) et un de Sidney Lima, fraîchement entré à la 70e pour rétablir l'écart à 4-1 après le but de Fränk Schammel qui sur deux coups francs a réduit la marque, à 3-1 puis à 4-2. L'Alisontia confirme sa réputation de meilleure ligne offensive à domicile face à l'Alliance qui n'avait encaissé que quatre fois en sept déplacements. "On a sûrement battu une des meilleures équipes du championnat", a ajouté Filipe Vila Verde, coach de Steinsel.

Erpeldange a eu plus de mal de trouver la faille dans la défense de Vianden mais a tiré profit des fins de mi-temps pour inscrire ses deux buts, par Kylan Chalumeau (44e) et Bruno Mathias dans les arrêts de jeu de fin de match (2-0). Deux buts plus que suffisants pour conserver la tête... à la différence de buts.

A la poursuite d'Erpeldange et Steinsel, Lintgen garde le rythme. Le Minerva a stoppé la série de quatre victoires consécutives de Lorentzweiler dont la défense restait invaincue depuis plus de 200 minutes avant l'unique but du match inscrit par Anton Bozic à la 24e (1-0).

Aischdall, Lorentzweiler et Bastendorf battus, Mersch passe quatrième, récupérant les trois places perdues la semaine dernière. Bastendorf a été battu par le but de Billy Varela inscrit à l'heure par Medernach qui aligne pour la première fois de la saison deux victoires consécutives. Avec seulement deux défaites en neuf sorties, les Blo-Wäiss ont quitté le bas de tableau et, neuvièmes, sont à quatre points de la quatrième place.

Kehlen garde son avance d'un point sur Medernach après une victoire acquise à Pratz./Redange qui a fait le forcing après la pause. Le seul but du match a été inscrit après six minutes par Yannick Breckler (0-1) .

Défait par Mertzig qui s'évade de la zone dangereuse, Schieren avait bien entamé la rencontre en ouvrant le score après huit minutes. Les locaux ont conservé leur avantage jusqu'après la pause avec l'égalisation d'Edgar Da Silva. Mertzig avec le but de Pit Scheitz à la 78e, a empoché les trois points, son premier succès en trois matchs.

Série 2: grosse bouffée d'air pour Belvaux

La rencontre des extrêmes a logiquement tourné à l'avantage de Muhlenbach face Munsbach 4-1. Le choc entre le deuxième, Berbourg, et le troisième, Bertrange, a été remis.

Kayl/Tétange en profite pour récupérer sa troisième place après une victoire logique à Weiler. Mené 0-2, Weiler n'a pu que réduire la marque à 10 minutes du terme par un tir de Kevin Hoffmann (1-2).

Kayl/Tétange, qui a gagné ses premiers points du second tour, Junglinster, seule équipe à afficher une performance de 9/9 points en ce début de second tour et Muhlenbach le leader, sont les seuls vainqueurs du top 8. Junglinster a pris son temps face à Remich/Bous qui a joué une mi-temps à 10. Les deux buts sont tombés dans les huit dernières minutes, par Momo Kehal (82e) et Demir Mekic (86e). Deux autres phases ont été chaudement contestées.

A Belvaux, Sanem s'est fait surprendre par une équipe plus réaliste qui a inscrit un but au bout de chaque acte, par Outeiro Enoque puis James Tao.



«Sans les deux buts, mon gardien n'avait pas besoin de prendre sa douche. De la domination, des poteaux ou transversales, un gardien adverse en état de grâce (Lionel Rodrigues), des décisions arbitrales discutables, les scénarios se ressemblent à Sanem ces dernières semaines», a résumé Johann Bourgadel, coach de Sanem.

Schifflange, qui perd une place et passe neuvième sans avoir encaissé, est invaincu depuis quatre matchs. Avec Joe Reuter, en grande forme dans les filets, Itzig acte sa première clean sheet et stoppe une série de trois défaites. C'est la seule équipe à faire progresser son capital points parmi les quatre derniers.

Le Red-Black, l'équipe qui a le plus partagé dans la série avec sept matchs nuls, a transformé son duel face à Wormeldange qui se dirigeait vers un huitième partage en victoire dans les derniers instants avec un penalty transformé par Christopher Colito (87e). Une victoire qui suit... trois autres partages (0-1).

Nouvelle défaite cruelle pour Wormeldange qui semble victime d'un mauvais sort «Am Ga», avec une sixième défaite en huit matchs à domicile et seulement sept buts marqués.