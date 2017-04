(DP). - Le comité du Blo-Wäiss Itzig (13e en D1, Série 2 avec 16 points) a décidé de remplacer avec effet immédiat son entraîneur actuel, Georges Menster par Tino Marasco, ancien coach de l'Union Remich-Bous et qui avait déjà entraîné Itzig de 2000 à 2002.



«J’ai été informé du changement d’entraîneur par le comité», explique Georges Menster, qui ajoute: «Je suis un peu stupéfait de cette décision, surtout qu’aucun signe annonciateur n’avait transpiré ces dernières semaines. J’aurais souhaité achever ma mission, surtout que les prochains adversaires sont à la portée de l’équipe. En deux ans et demi, je pense avoir rempli ma mission, en accédant à la Division 1 la saison dernière, et en intégrant plusieurs éléments juniors dans l’équipe 1. Avec une équipe à la moyenne d’âge de 21 ans, la plupart sans expérience de la D1, il ne fallait pas s’attendre à des merveilles. Je respecte la décision du comité, mais je garde un goût d’inachevé. J’espère revenir sur les terrains très vite comme entraîneur.»



Du côté du comité du club, on motive cette décision par la volonté de faire le maximum pour maintenir Itzig en Division 1. Après 20 journées, le Blo-Wäiss est classé treizième avec 16 points, alors qu'il reste six journées à disputer, et se déplacera vendredi à 20 heures à Munsbach, quatorzième et dernier, dimanche, dans une rencontre absolument essentielle dans le cadre du maintien.