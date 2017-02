(DP). - Le comité de Junglinster et l'entraîneur, Benny Reiter ont décidé de ne pas renouveler leur collaboration en fin de saison. L'ancien international était en poste à la Jeunesse depuis trois saisons et demie.

Benny Reiter était arrivé à Junglinster en cours de saison 2013-2014, alors que l’équipe se battait pour éviter la culbute de Promotion d’Honneur en D1. Un de ses plus mauvais souvenirs, selon les propres dires d'un coach qui regrette de n’avoir pas pu modifier la mentalité d’une équipe talentueuse, mais sans "niaque".

«J’ai passé trois ans et demi dans un club où je me sentais très bien», explique Benny Reiter.



«Pas encore prêt pour la retraite»

«Claude Kremer, le président, Philippe Trierweiler, le secrétaire, et Jos Even, mon bras droit, gardent toute mon estime. Mais durant la saison 2013-2014, j’ai vécu la galère, une des plus grandes déceptions de ma carrière, avec le retour en Division 1 après un barrage (perdu face au Titus Lamadelaine). Mon meilleur souvenir reste le second tour de la saison dernière, avec onze victoires et deux matches nuls. Si à Junglinster, les joueurs rentraient suffisamment tôt de vacances, tout serait différent, et nous serions probablement en train de lutter en tête de la série. Cependant, je me sens autant coupable que les joueurs dans ce qui n’est pas encore un échec, car je garde espoir d’aller chatouiller la deuxième place. Enfin, last but not least, je ne me sens pas encore prêt pour la retraite et un nouveau challenge pourrait m’intéresser.»

En Division 1, Série 2, Junglinster occupe la sixième avec 19 points, à 16 unités du leader, Mühlenbach, et à onze longueurs de Berbourg, deuxième.