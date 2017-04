Menacé de dissolution, le club centenaire survivra bien à l'issue de cette saison. Un nouveau comité de quinze membres va être créé et s'apprête à reprendre les rênes d'une Résidence Walferdange qui basculera en Division 2 à l'issue de l'actuelle saison. Mais qui repartira bien pour un nouveau championnat en 2017-2018.

Par Daniel Pechon

Lors d'une réunion en novembre 2016, les quatre derniers membres du comité de la Résidence Walferdange, à bout de souffle, avaient annoncé leur souhait de démissionner en bloc.

«Une décision qui avait d'abord été prise peu au sérieux», explique Serge Schonckert, le président du club encore jusqu’à la fin de la saison. Mais sans relève derrière, la... dissolution pure et simple du club devenait alors effective à l'issue du dernier match de championnat en mai. Cette décision a été ensuite entérinée lors d’une assemblée générale, lui donnant cette fois un caractère... officiel.



Le bruit médiatique créé autour de cette terrible décision a fait tellement de vagues, qu'une poignée d’habitants de Walferdange ont fini par s’accorder et proposer à Serge Schonckert, président et secrétaire à la fois, de reprendre le témoin: la Résidence et ses 250 membres, n’était cette fois peut-être plus vouée à disparaitre en juin 2017.



Finalement, ce vendredi soir, Michel Krim, Rifet Cehajic et Jean-Luc Santinelli,, les trois hommes forts du... futur comité, ont proposé à l’ancien comité de reprendre les rênes du club, après avoir déjà accompli un premier exploit: celui d’avoir solidarisé douze nouveaux membres autour d’eux. Si bien que les statuts devront être modifiés pour accepter quinze membres au lieu de onze actuellement.

«Un énorme soulagement»

Pour Serge Schonckert, c’est, certes, une page qui se tourne, mais c’est surtout un grand soulagement: «Je suis heureux d’avoir évité une fin malheureuse. Mais après 28 ans de bénévolat, j’étais fatigué, tout comme d'ailleurs mes trois collègues. Hélas, beaucoup de choses ont évolué en 28 ans. Ce n’est plus mon monde: l’argent est devenu omniprésent dans chaque engrenage, et pour survivre, la recherche continuelle de sponsors est impérative. Ce n’est plus seulement du football et ses règlements administratifs à respecter, mais de la gestion financière. Nous allons rester encore un moment aux côtés du nouveau comité pour les épauler. Je le répète: c’est un énorme soulagement pour moi», a expliqué Serge Schonckert, réjoui de cette issue.



Le nouveau comité va progressivement prendre le relais et assurer la poursuite de la vie du club. Ce sera cependant en Division 2 pour l’équipe senior, car Walferdange occupe la dernière place en D1, Série 1, et est virtuellement condamné à la rétrogradation.Masi qu'importe, la Résidence Walferdange, créée en 1908, fêtera bien ses 110 ans en 2018!